به گزارش خبرنگار مهر،علی کاووسی، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح فرایندهای نظارتی و بهداشتی در حوزه دام و طیور استان پرداخت و اظهار کرد: خط قرمز ما حفظ سلامت مردم و امنیت غذایی است؛ از زمانی که دام‌ها در مزرعه پرورش می‌یابند تا رسیدن محصولات به سفره مردم، نظارت‌های دقیق و مستمری انجام می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۱۵ کشتارگاه طیور و ۹ کشتارگاه دام در استان گفت: در مرحله پیش از ذبح، تیم‌های تخصصی دامپزشکی به‌عنوان مسئول فنی حضور دارند و سلامت دام‌ها را به دقت بررسی و تایید می‌کنند. در زمان کشتار نیز ناظران فنی دامپزشکی همراه با ناظران شرعی حضور دارند تا هم سلامت بهداشتی و هم جنبه‌های شرعی ذبح کاملاً رعایت شود.

کاووسی درباره نحوه نظارت بر دامداری‌ها، اظهار کرد: دام‌های صنعتی استان هر ۶ ماه یکبار برای بیماری‌های سل و بروسلوز که از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام هستند، به صورت روتین آزمایش می‌شوند. در مقابل، دامداران سنتی، عشایر و دام‌های سبک روستایی خدمات واکسیناسیون رایگان علیه بیماری‌های استراتژیک مانند تب برفکی، بروسلوز و طاعون نشخوارکنندگان کوچک دریافت می‌کنند.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه بیماری، دام بیمار بلافاصله از گله حذف شده و توصیه‌های بهداشتی لازم به دامداران ارائه می‌شود تا از شیوع بیماری‌ها جلوگیری و سلامت جامعه حفظ شود.

مدیرکل دامپزشکی گلستان با اشاره به میدان دام زنده گنبد گفت: این میدان یکی از مراکز مهم عرضه دام در استان است که دام‌ها پیش از ورود به بازار به دقت توسط دامپزشکان معاینه می‌شوند. در صورتی که هر گونه نشانه بیماری مشاهده شود، دام به چرخه مصرف وارد نمی‌شود و مراحل درمان یا حذف آن دنبال می‌شود.

کاووسی در ادامه به بیماری‌های مشترک بین انسان و دام اشاره و اعلام کرد: بیماری‌هایی مانند سل، بروسلوز، تب برفکی و آنفولانزای پرندگان از مهم‌ترین دغدغه‌های ماست که به صورت ویژه تحت کنترل و پیشگیری قرار دارند. با شروع فصل مهاجرت پرندگان، اقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع آنفولانزای مرغی و سایر بیماری‌های ویروسی به شدت افزایش یافته است.

وی گفت: نظارت‌های مستمر در تمامی مراحل پرورش، حمل، عرضه و کشتار دام و طیور، به صورت چرخه‌ای و با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مرتبط انجام می‌شود تا سلامت و امنیت غذایی مردم استان به بهترین شکل ممکن تضمین شود.