آسفالت مسیرهای روستایی چرداول نیازمند ۵۰ میلیارد تومان اعتبار است

محمد گراوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه برنامه‌های «ده‌گردشی» برای بررسی و رفع مشکلات روستاهای بخش آسمان‌آباد گفت: در جریان بازدید از روستاهای پشته یک‌کَل‌کَل، امرز و میبله علیا، مهم‌ترین مطالبه مردم، اجرای روکش آسفالت تنها مسیر دسترسی به شهر آسمان‌آباد و مرکز شهر بود.

وی طول این مسیر را حدود ۱۵ کیلومتر عنوان کرد و افزود: برای آسفالت کامل محور، نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما قول می‌دهیم پنج کیلومتر نخست این جاده تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

فرماندار چرداول همچنین از عزم جدی برای حل مشکلات زیرساختی و عمران روستایی در سال جاری خبر داد و بیان کرد: طرح هادی برخی روستاها بازنگری شده و اعتبارات لازم تصویب شده است.

گراوند عنوان کرد: علاوه بر این، از محل اعتبارات ارزش افزوده نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا عملیات جدول‌کشی و آسفالت معابر روستاهای فاقد طرح هادی را اجرا کنیم.

وی تأکید کرد: رفع مشکلات مردم مناطق پشته بخش آسمان‌آباد در اولویت برنامه‌های عمرانی شهرستان قرار دارد و تلاش می‌کنیم تا پایان سال بخشی از این پروژه‌ها به سرانجام برسد.