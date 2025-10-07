ارتقای کیفیت آموزشی و کاهش افت تحصیلی اولویت آموزش و پرورش

ابراهیم دباغ امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش، زیربنای رشد و توسعه پایدار در هر جامعه‌ای است و کشورهای توسعه‌یافته با سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه علم و پژوهش به پیشرفت دست یافته‌اند.

وی افزود: کشور ما در دهه‌های اخیر در عرصه علمی رشد چشمگیری داشته است و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از ظرفیت بالای نیروی انسانی و استعدادهای دانش‌آموزی برخوردار است؛ اما برای دستیابی به سطح بالاتری از کیفیت آموزشی باید برنامه‌های بهبود مستمر دنبال شود.

بررسی علل افت تحصیلی

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه پدیده افت تحصیلی دانش‌آموزان چندعاملی است، بیان کرد: این موضوع تنها به نظام آموزشی محدود نیست و عوامل مختلفی از جمله آگاهی خانواده‌ها، انگیزه یادگیری، هدایت تحصیلی درست، امکانات آموزشی و شرایط فرهنگی در آن دخیل هستند.

وی ادامه داد: بخشی از افت تحصیلی ناشی از کمبود نیروی متخصص در سال‌های اخیر و جایگزینی نیروهای کم‌تجربه بوده که در تلاش هستیم با اجرای دوره‌های توانمندسازی، این ضعف‌ها را برطرف کنیم.

چالش هدایت تحصیلی در استان

دباغ امینی با اشاره به وضعیت هدایت تحصیلی دانش‌آموزان، گفت: یکی از چالش‌های جدی آموزش و پرورش استان، گرایش بیش از اندازه خانواده‌ها به رشته تجربی است.

وی افزود: براساس سیاست وزارت آموزش و پرورش، باید ۵۰ درصد دانش‌آموزان پایه دهم وارد هنرستان‌ها شوند، اما در استان ما هنوز این هدف محقق نشده و تنها حدود یک‌سوم دانش‌آموزان به شاخه‌های فنی و کاردانش هدایت می‌شوند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تمرکز بیش از حد بر رشته‌های نظری موجب شده میانگین نمرات استان در مقایسه با استان‌هایی چون یزد پایین‌تر باشد، چراکه ارزشیابی در شاخه‌های نظری دقیق‌تر و رقابتی‌تر است.

برنامه‌های توانمندسازی معلمان و مدیران

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توانمندسازی فرهنگیان، گفت: در ماه‌های اخیر، ۱۸ کارگاه آموزشی ویژه دبیران مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار شده است که محور اصلی آن‌ها ارتقای روش‌های تدریس، طراحی سؤالات و تحلیل آموزشی بوده است.

دباغ امینی افزود: دوره‌های آموزش مدیران تراز سند تحول بنیادین نیز با حضور اساتید برجسته از وزارت و استان اصفهان به شکل قطبی در شهرستان‌های یاسوج و دنا برگزار شده و ۹۹ درصد شرکت‌کنندگان رضایت کامل خود را اعلام کرده‌اند.

آموزش مدیران تراز سند تحول بنیادین

وی تصریح کرد: امسال صد درصد مدیران مدارس استان تحت آموزش‌های مرتبط با سند تحول بنیادین قرار خواهند گرفت تا نظام مدیریتی مدارس هم‌راستا با اهداف کلان تحول آموزشی تقویت شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمدافزود: در این دوره‌ها، مهارت‌های رهبری آموزشی، تصمیم‌گیری داده‌محور و برنامه‌ریزی مدرسه‌محور به مدیران آموزش داده می‌شود.

اجرای طرح‌های نظارتی در مدارس

وی با اشاره به برنامه‌های نظارتی گفت: طرح‌های «چهارشنبه‌های نظارتی» و «دوشنبه‌های نظارتی» با هدف ارزیابی کیفیت تدریس در مدارس استان اجرا می‌شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: کارشناسان ستادی و سرگروه‌های آموزشی در این طرح به‌صورت میدانی از مدارس بازدید کرده و کیفیت فرآیند آموزش و عملکرد معلمان را بررسی می‌کنند تا نقاط ضعف احتمالی به‌صورت دقیق شناسایی و اصلاح شود.

تقویت پایگاه‌های آموزشی و کلاس‌های تقویتی

وی با اشاره به طرح پایگاه‌های تقویتی دانش‌آموزان اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۵۴ پایگاه با همکاری شرکت ملی نفت در استان فعال بود و امسال نیز این طرح با کیفیت و گستره بیشتری ادامه دارد.

دباغ امینی افزود: هدف از اجرای این طرح، جبران عقب‌ماندگی‌های تحصیلی و ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار است.