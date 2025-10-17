تکذیب پویش «دو نمره بیشتر» از سوی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم دباغ امینی با رد برخی شایعات منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر پویش «دو نمره بیشتر» در آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در سال تحصیلی گذشته، هیچ گونه پویشی با عنوان «دو نمره بیشتر» در ایام منتهی به امتحانات از سوی اداره‌کل برگزار نشده است.

وی افزایش میانگین نمرات دانش آموزان با اجرای برنامه‌های کیفیت بخشی از جمله ایجاد پایگاه‌های تقویتی دروس مختلف، آزمون‌های شبه نهایی، برگزاری کلاس‌های رفع اشکال و بررسی سوالات چند دوره گذشته آزمون‌های نهایی قبل از هر امتحان، توزیع کتاب یار دوازده هم با محتوای سوالات آزمون نهایی، خدمات مشاوره‌ای به دانش آموزان را از جمله برنامه‌های آموزش و پرکرش استان برای ارتقا نمرات دانش آموزان برشمرد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد طرح چنین موضوعی ارتباطی با سیاست‌های کلان آموزش و پرورش استان ندارد و ضمن پذیرش نقدهای سازنده و اصولی، خیلی از جهت گیری ها و انتقادات وارده را نادرست اعلام کرد و گفت: برایحفظ آرامش جامعه از بیان بعضی مسائل پشت پرده این انتقادها، صبوری به خرج می‌دهیم.

وی ضمن گلایه از صدا و سیمای مرکز استان، تأکید کرد: انتظار می‌رود رسانه ملی در انعکاس اخبار مرتبط با آموزش و پرورش، با دقت، تأمل و رعایت اصول حرفه‌ای عمل کرده و به جای استناد به فضای مجازی، از منابع معتبر، تحقیق میدانی و پرسشگری تخصصی بهره گرفته و در جهت تشویش اذهان عمومی گام برندارد.

دباغ امینی افزود: رسانه ملی، تریبونی برای بیان حقیقت و شایسته است در ایفای این رسالت خطیر، از انتشار اخبار تأییدنشده یا محتوای نادرست پرهیز شود تا اعتماد عمومی به رسانه‌ها حفظ گردد.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های شهرستان‌ها و مناطق در حوزه آموزش، تصریح کرد: پویش مذکور مربوط به یکی از شهرستان‌ها بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با اداره‌کل آموزش و پرورش استان ندارد زیرا بسیاری از مناطق و شهرستان‌ها با هدف ارتقا کیفیت آموزشی و ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان، برنامه‌هایی مستقل طراحی و اجرا می‌کنند که در چارچوب اختیارات محلی صورت می‌گیرد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: آموزش و پرورش همواره بر اصول اجرای عدالت آموزشی، شفافیت، و ارتقای کیفیت آموزشی منطبق بر تحلیل وضع موجود با نگاه به آینده تاکید داشته و از هر گونه اقدامات غیر مستند و فاقد پشتوانه عملی پرهیز می‌کند.