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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

برگزاری مرحله استانی جشنواره الگوهای برتر تدریس در کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری مرحله استانی جشنواره الگوهای برتر تدریس در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مرحله استانی بیست و یکمین جشنواره الگوهای برتر تدریس در دروس زبان انگلیسی، تاریخ و آزمایشگاه علوم تجربی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم دباغ امینی گفت: جشنواره الگوهای الگوهای برتر تدریس در دروس زبان انگلیسی، تاریخ و آزمایشگاه علوم تجربی با حضور ۱۴ معلم از شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد.

وی هدف اصلی این رویداد را ارتقای کیفیت تدریس و تقویت مهارت‌های آموزشی در مدارس استان عنوان کرد و افزود: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات میان معلمان است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در بخش حضوری جشنواره، دبیران برجسته‌ای از شهرستان‌های بویراحمد، گچساران، مارگون و چاروسا حضور داشتند.

وی گفت: برترین‌های هر رشته پس از ارزیابی به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

دباغ امینی تاکید کرد: در بخش غیرحضوری نیز ۶۲ معلم در رشته‌های مختلف شرکت کردند.

وی افزود: بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان در دروس زیست‌شناسی، ادبیات، ریاضی و فیزیک بودند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی الگوهای برتر تدریس برگزار می‌شود.

وی ابراز کرد: انتظار می‌رود نتایج آن تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت آموزش و پرورش استان داشته باشد.

کد مطلب 6654681

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