۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

عاملان نزاع و درگیری در بوکان دستگیر شدند

ارومیه - فرمانده انتظامی بوکان از دستگیری عاملان نزاع و درگیری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی بهاری در این زمینه افزود: در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری در یکی از روستاهای بوکان، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پاسگاه ناچیت با بررسی پرونده عوامل دخیل در نزاع را شناسایی و ۴ نفر در این ارتباط دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس بوکان با اشاره به اینکه علت نزاع، اختلاف شخصی بوده تاکید کرد: احترام به قانون و حقوق شهروندی و گذشت یک ضرورت اجتماعی است که همگان باید همیشه به آن پایبند باشند تا از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری شود.

    • US ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      بوکان چرا اینقدر نزاع و دعوا زیاد شده مسئولان رسیدگی کنند

