  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۳

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز سه شنبه ۱۵مهر ۱۴۰۴

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز سه شنبه ۱۵مهر ۱۴۰۴

بندرعباس- آخرین پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز در برخی مناطق دریایی هرمزگان وزش باد و در ارتفاعات رشد ابر پیش بینی می‌شودو مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد جنوب شرقی در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت متلاطم می‌شود.

وی توصیه کرد: احتیاط‌های لازم برای رفت و آمد شناورهای سبک در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با ادامه وزش بادهای جنوب شرقی تا روزهای پایانی هفته، تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم است.

وی ادامه داد: بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه منطقه بشاگرد با رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبارهای موقتی و پراکنده دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: روزهای پایانی هفته یک تا ۲ درجه از گرمای هوا در مناطق شرقی و مرکزی کاسته می‌شود.

کد خبر 6614281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها