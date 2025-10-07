پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز سه شنبه ۱۵مهر ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز در برخی مناطق دریایی هرمزگان وزش باد و در ارتفاعات رشد ابر پیش بینی می‌شودو مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد جنوب شرقی در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت متلاطم می‌شود.

وی توصیه کرد: احتیاط‌های لازم برای رفت و آمد شناورهای سبک در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با ادامه وزش بادهای جنوب شرقی تا روزهای پایانی هفته، تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم است.

وی ادامه داد: بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه منطقه بشاگرد با رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبارهای موقتی و پراکنده دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: روزهای پایانی هفته یک تا ۲ درجه از گرمای هوا در مناطق شرقی و مرکزی کاسته می‌شود.