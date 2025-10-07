به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای اتصال فلزات به یکدیگر از روش‌های متنوعی مانند جوش آرگون (TIG Welding) استفاده می‌کنند. این روش جوشکاری به خاطر کیفیت بالای عملکرد، قابلیت کنترل دقیق بر فرآیند و ایجاد اتصالات دقیق اهمیت زیادی به دست آورده است. در ادامه توضیح می‌دهیم که جوشکاری آرگون چیست و جوش آرگون برای چیست.

جوش آرگون چیست؟

جوش آرگون یک روش جوشکاری به حساب می‌آید که به کمک آن می‌توان فلزات را به یکدیگر متصل کرد. در این روش جوشکاری از الکترود تنگستن و گاز آرگون استفاده می‌کنند تا قوس الکتریکی ایجاد و بخشی از فلز ذوب شود. در این شرایط تنگستن مقاومت بالایی در مقابل حرارت دارد و به ایجاد قوس الکتریکی کمک می‌کند در حالی که گاز آرگون نیز با احاطه کردن حوضچه جوش و ایجاد اکسیداسیون، به قدرتمند بودن اتصالات و نبود تخلخل در جوشکاری کمک می‌کند.

انواع جوش آرگون

اکنون که می‌دانید جوش آرگون چیست، بهتر است این نکته را نیز در نظر داشته باشید که جوش آرگون غالباً به سه دستۀ جوش با جریان مستقیم (DC)، جوش با جریان متناوب (AC) و جوش آرگون پالس‌دار (Pulsed TIG) تقسیم می‌شود. تکنسین‌ها با توجه به نوع فلزات و صنایع مورد نظر، از جوش آرگون برای اتصال میان فلزاتی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و تیتانیوم استفاده می‌کنند.

نکته: در پاسخ به این سؤال که جوش آرگون خراشی چیست، می‌توان گفت روشی است که قوس الکتریکی از ایجاد خراش روی فلز با الکترود تنگستنی به وجود می‌آید.

ویژگی‌های جوش آرگون چیست؟

احتمالاً شما هم هنگام خرید ابزار برقی سراغ دستگاه‌هایی بروید که کار جوشکاری را بهتر هدایت کنند. آن هم به دلیل اهمیتی است که اتصالات محکم و ظریف به وجود می‌آورد. جوش آرگون هم به دلیل ویژگی‌های مختلفی که دارد، اتصالات بادوامی ایجاد می‌کند. این ویژگی‌ها عبارتند از:

امکان ایجاد اتصالات باکیفیت

وجود گاز آرگون و الکترود تنگستن به تکنسین‌ها این امکان را می‌دهد که از تجهیزات استفاده کرده و اتصالاتی ظریف و تمیز و در عین حال محکم و باکیفیت به وجود آورند. جوش آرگون شرایطی را به وجود می‌آورد تا فرآیند جوشکاری بدون آسیب‌دیدگی، سوختگی و تغییر شکل لبه‌های قطعات انجام شود. این ویژگی باعث برتری جوش آرگون به روش‌های سنتی نیز شده است.

نکتۀ مهم: علاوه بر بررسی لیست قیمت دستگاه جوش رونیکس و سایر برندها و خرید آن به ویژگی‌های ساختاری و عملکردی نیز توجه داشته باشید.

کنترل کردن دقیق شرایط

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم جوش آرگون، امکان کنترل دقیق بر شدت قوس الکتریکی و میزان حرارت اعمال شده روی فلز است. در چنین شرایطی تکنسین‌ها می‌توانند با تنظیم دستگاه، مقدار جریان و ولتاژ را مشخص کرده و تحت کنترل در آورند. این تنظیمات میزان ذوب فلزات را نیز تحت کنترل درمی‌آورد و در هنگام جوشکاری فلزات ظریف اهمیتشان دوچندان می‌شود.

نکتۀ مهم: شما هنگام جوشکاری می‌توانید از قوس الکتریکی یا فلزهای فیلر برای جوش دادن فلزات پرکننده (فیلر) برای اتصال فلزات به یکدیگر استفاده کنید.

مزایای اقتصادی

در زمان خرید ابزار برقی یا انواع دیگر ابزارها، باید به مزایای اقتصادی نیز توجه داشت. این کار باعث خواهد شد تا در دراز مدت سود مجموعه افزایش یابد. باید بدانید که اگرچه هزینه اولیه تجهیزات جوش آرگون بالاتر است، اما به دلیل کاهش ضایعات، دوام بیشتر اتصالات و نیاز کمتر به تعمیر، در بلندمدت سرمایه‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. این موضوع به ویژه در صنایع حساس مانند هوافضا و پزشکی که کیفیت و دوام قطعات حیاتی است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

ظرافت جوشکاری

برای اینکه سوراخ‌های کوچک در محل قوس الکتریکی میان فلزات ایجاد نشود و قطعات آسیب نبینند، روش ظریف و دقیق آرگون را انتخاب می‌کنند. به همین دلیل، جوش آرگون را در صنایعی مانند تولید انواع لوازم خانگی استیل، قطعات دکوراتیو و همچنین بدنۀ خودرو به کار می‌گیرند.

قابلیت استفاده از الکترود غیرمصرفی

الکترود غیرمصرفی از جنس تنگستن به دلیل مقاومت در برابر حرارت و ذوب نشدن هنگام جوشکاری قابلیت تولید آرک‌های الکتریکی متمرکز و مقاومی را بر عهده دارد. وجود چنین قابلیتی در جوشکاری آرگون به تکنسین‌ها کمک می‌کند که بتوانند کار خود را سریع‌تر انجام بدهند و نیاز به تعویض الکترود نداشته باشند.

لزوم گاز محافظ در جوشکاری آرگون

خروج گاز آرگون از نازل مشعل در حوضچۀ جوش، مانع از برخورد اکسیژن، نیتروژن و سایر گازهای مضر در محیط به ناحیۀ در حال جوشکاری می‌شود. همین موضوع کمک می‎کند تا محل جوش تمیز، بدون عیب و ایراد و ظریف باشد. گاهی به جای آرگون خالص، از ترکیب آرگون و هلیوم استفاده می‌شود. در چنین حالتی نیز وجود آرگون برای بالا بودن سطح دقت، ظرافت و کیفیت کار ضروری است.

کاربردهای جوش آر‎گون

جوش آرگون را در صنایع مختلف و به ویژه مواردی که ظرافت ظاهری قطعات اهمیت زیادی دارد، می‌توان استفاده کرد.

صنعت خودروسازی: تکنسین‌ها از جوش آرگون در تولید قطعات موتور، سیستم اگزوز و بدنۀ خودروها از جوشکاری آرگون استفاده می‌کنند.

تولید تجهیزات پزشکی: ابزارهای جراحی و قطعات پزشکی قابل استریل شدن ضدزنگ با کمک جوشکاری آرگون تولید می‌شوند.

صنعت نفت و گاز: متخصصان جوشکاری در تولید لوله‌ها و قطعات تحت فشار از روش دارای ظرافت جوشکاری آرگون بهره‌مند شوند.

صنایع غذایی: در تولید وسایل مربوط به صنایع غذایی مانند مخازن استیل و لوله‌های بهداشتی جوش آرگون کاربرد دارد.

صنعت ساختمان: سازه‌های فلزی و همچنین استیل‌های دکوراتیو را می‌توان با کمک جوش آرگون تولید کرد.

صنعت هوافضا: در ایجاد اتصال میان قطعات مقاوم به حرارت و حساس می‌توان جوش آرگون را در هوافضا نیز به کار گرفت.

تفاوت جوش آرگون با سایر روش‌ها

جوش آرگون در مقایسه با روش‌های سنتی جوشکاری مانند جوش الکترود دستی یا MIG، دقت بسیار بالاتری ارائه می‌دهد. در جوش آرگون، امکان کنترل حرارت و سرعت ذوب فلز به صورت دقیق وجود دارد و همین باعث می‌شود که خطر تغییر شکل، سوختگی یا ایجاد ترک در فلز به حداقل برسد. این ویژگی، جوش آرگون را برای فلزات ظریف و نازک مانند آلومینیوم و تیتانیوم ایده‌آل می‌کند.

جمع‌بندی

در این مطلب توضیح دادیم که جوش آرگون چیست. جوش آرگون یک روش جوشکاری ظریف، دقیق و حساس است که در صنایع مختلف مانند خودروسازی، هوافضا، پزشکی و پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کافی است که تکنسین‌ها ویژگی‌های آن را شناخته و در جایگاه مناسب از آن استفاده کنند.

