به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائینیا شامگاه پنجشنبه در کارگروه تجارت و تنظیم بازار خراسان شمالی که با حضور رئیس بسیج اصناف کشور برگزار شد، اظهار کرد: تنظیم بازار باید مبتنی بر پایش دقیق، تصمیمگیری بهموقع و حضور مؤثر دستگاههای نظارتی در میدان باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی افزود: در کنار تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی، عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت نیز باید بهصورت دقیق شناسایی و مدیریت شود تا از شکلگیری التهاب و افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها در بازار ادامه داد: بررسی زنجیره تأمین، میزان تولید، ذخایر، شبکه توزیع و نحوه عرضه از موارد ضروری در تنظیم و مدیریت بازار است و باید بهصورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.
رجائینیا همچنین بر رعایت حقوق مصرفکنندگان در تصمیمات تنظیم بازار تأکید کرد و گفت: هدف از نظارت بر بازار، ایجاد ثبات، پیشبینیپذیری و اطمینان برای مردم و فعالان اقتصادی است.
وی افزود: پیشنیاز نظارت مؤثر بر بازار، هماهنگی همه دستگاههای مسئول در حوزه نظارت و برخورد با تخلفات احتمالی است و دستگاههای مرتبط باید با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت نانواییها در شرایط مختلف بیان کرد: دوگانهسوز شدن نانواییها باید بهعنوان یکی از اولویتهای اجرایی کارگروه تنظیم بازار دنبال شود تا در صورت بروز محدودیت در تأمین انرژی، روند پخت و عرضه نان با مشکل مواجه نشود.
در ادامه این نشست، صالحی، رئیس بسیج اصناف کشور، با اشاره به رویکرد رئیسجمهور در موضوع اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: مدیریت مصرف باید به یک اولویت جدی تبدیل شود.
وی افزود: در حوزههای مختلف از جمله آب، برق، گاز و سوخت نیازمند برنامهریزی و مدیریت هدفمند مصرف هستیم تا بتوان از ظرفیتهای موجود به شکل بهینه استفاده کرد.
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