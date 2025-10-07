صادقی: تهران بیش از هر زمان نیازمند مدیریت هوشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصتمین جلسه علنی شورا و به مناسبت هفته تهران، با تأکید بر ضرورت تحول در رویکرد مدیریت شهری، گفت: تهران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی نو، مدیریتی هوشمند و مشارکتی فراگیر است.
وی ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری تهران در حوزههای مختلف طی سالهای گذشته، اظهار داشت: لازم میدانم چند نکته کلیدی را یادآور شوم که میتواند مسیر خدمترسانی را شفافتر و مؤثرتر کند.
صادقی نخستین چالش تهران را نبود مدیریت یکپارچه شهری دانست و تصریح کرد: پراکندگی نهادی، تداخل وظایف و نبود انسجام در تصمیمگیریهای شهری موجب کندی اجرا، اتلاف منابع و نارضایتی عمومی شده است. ضروری است با بازنگری در ساختارهای قانونی و اجرایی، مسیر تحقق مدیریت یکپارچه شهری هموار شود. مدیریتی که بتواند با هماهنگی میان شهرداری، دستگاههای دولتی و ساختارهای محلی، تهران را به سوی کارآمدی و عدالت اجتماعی سوق دهد.
رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به ضرورت مردممحور شدن مدیریت شهری گفت: تهران باید از یک شهر صرفاً مدیریتی به شهری مردممحور تبدیل شود؛ جایی که شهروندان نه تنها دریافتکننده خدمات، بلکه شریک تصمیمسازیها باشند. تقویت سازوکارهای مشارکت محلی، شفافسازی عملکردها و پاسخگویی به مطالبات عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ایفای تعهدات مالی دولت افزود: یکی از چالشهای جدی مدیریت شهری، عدم ایفای کامل تعهدات مالی دولت در قبال شهرداریها به ویژه شهرداری تهران است. این موضوع نه تنها موجب اختلال در اجرای پروژههای حیاتی شده، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. انتظار میرود دولت محترم در چارچوب قوانین و توافقات، نسبت به پرداخت بهموقع سهم خود از منابع مالی، بهویژه در حوزه حملونقل عمومی، یارانهها و پروژههای مشارکتی اقدام عاجل کند، چرا که پایداری مالی شرط لازم برای پایداری خدمات شهری است.
صادقی همچنین بر عدالت فضایی و خدماتی در شهر تهران تأکید کرد و گفت: علیرغم اقدامات خوبی که برای بهبود خدمات شهری انجام شده و کاهش فاصله خدماتی میان شمال و جنوب شهر، همچنان شاهد شکافهای جدی در توزیع امکانات و کیفیت خدمات در مناطق مختلف هستیم. هفته گذشته نیز تذکر دادم که علیرغم وعدهها درباره افتتاح ایستگاههای متروی شهرری و جنوب تهران، این پروژهها هنوز به سرانجام نرسیده است. مناطق برخوردار نباید در حاشیه توسعه باقی بمانند؛ عدالت شهری یعنی هر شهروند، فارغ از محل سکونت، از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار شود و این امر نیازمند توجه ویژه، هدفمند و نظارت مستمر است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش تابآوری و آیندهنگری شهری اظهار داشت: تهران در برابر بحرانهایی همچون زلزله، آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی، نیازمند زیرساختهای تابآور و برنامهریزی بلندمدت است. توسعه حملونقل پاک، مدیریت منابع و آمادگی در برابر بحرانها باید به صورت جدی دنبال شود.
صادقی در پایان ضمن گرامیداشت هفته تهران، تأکید کرد: هفته تهران فرصتی برای بازاندیشی در مسیر توسعه، همافزایی میان نهادهای شهری و شنیدن صدای مردم است. تهران را نه تنها با پروژههای عمرانی، بلکه با امید، مشارکت و عدالت میتوان ساخت.
