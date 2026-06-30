کشف ۱۰۳۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در خوزستان طی ۳ ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز سه شنبه در جریان جلسه برخط با شرکت توانیر که با حضور سردار امینی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در ستاد این شرکت، اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با دستگاه های استخراج غیرمجاز رمزارز را تشریح و با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اظهار کرد: با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های موجود در این حوزه، با تلاش شبانه‌روزی نیروها و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، اقدامات مؤثری در شناسایی مراکز غیرمجاز انجام شده است.

سرهنگ دریکوند با ارائه آماری از عملکرد این مدت افزود: در سال گذشته اقدامات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفت و در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز هزار و ۳۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و جمع‌آوری شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با تأکید بر هدف اصلی این مأموریت‌ها گفت: تلاش ما با هماهنگی مسئولان ذی‌ربط، به‌صورت هدفمند دنبال می‌شود تا از طریق کنترل این مراکز، به تأمین برق پایدار برای مردم کمک کرده و فشار بر شبکه برق، به‌ویژه در زمان‌های اوج مصرف، کاهش یابد.

وی همچنین به چالش‌های موجود در حوزه بازرسی و نظارت اشاره کرد و گفت: در ابتدا برخی بازدیدها نتایج مطلوبی نداشت؛ اما با انجام فرآیند آسیب‌شناسی، نقاط ضعف و موانع شناسایی و در جلسات کارشناسی، راهکارهای لازم برای تقویت روند بازرسی‌ها اتخاذ شد.

سرهنک دریکوند با اشاره به ویژگی‌های عملیاتی اخیر افزود: به‌منظور حفظ محرمانگی عملیات، جزئیات تا زمان اجرا محدود نگه داشته شد و حتی بخشی از تجهیزات مورد نیاز از سایر نقاط استان و کلانشهر اهواز به محل عملیات منتقل گردید. این عملیات ها که از ساعات اولیه صبح تا پایان روز ادامه دارند، به دلیل حجم و سنگینی کار، از عملیات‌های گسترده محسوب می‌شود.

وی در پایان با تجلیل از همکاری دادستانی مرکز استان، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط در دستیابی به این نتایج، تأکید کرد که روند مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق با قوت ادامه خواهد داشت.

در ادامه این جلسه محمد فراتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ضمن تقدیر از کلیه نیروهای فراجا و به ویژه پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی در زمینه کشف و توقیف دستگاه های استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز بیان داشت: تاکنون همکاری بسیار ارزشمندی در زمینه پایداری شبکه برق از سوی جان برکفان نیروی پلیس در زمینه مبارزه با قاچاق و استخراج رمز ارز غیرمجاز داشته ایم و همچنان نیز در حال مقابله با این رمز دارایی های هستیم.

وی در ادامه افزود: با همکاری های گسترده ای که توسط فراجا انجام شده در سال گذشته هزار و ۱۵۸ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در سطح کلانشهر اهواز کشف و با حکم قضایی توقیف شده است.

فراتی همچنین گفت: در سه ماهه اول امسال تعداد ۴۰۷ دستگاه کشفیات داشته ایم که این نشان از تعامل خوب پلیس امنیت اقتصادی با شرکت های توزیع می باشد که این همکاری منجر به پایداری هرچه بیشتر شبکه خواهد شد.

وی در پایان در خصوص میزان مصرف دستگاه های استخراج رمز دارایی های که از اموال و دارایی هایی عمومی سوءاستفاده شخصی میکنند، تاکید کرد: هر دستگاه ماینر در یک شبانه روز حدود ۸۰ کیلووات ساعت برق بصورت غیرمجار رایگان مصرف میکند که اگر با معیار سوخت گاز و یا گازوئیل که سوخت مورد نیاز نیروگاه ها می باشد، برای تولید ۳.۵ کیلووات که نیاز مصرف یک ساعت مصرف ماینر می باشد، ۱ لیتر مصرف گازوئیل نیاز دارد که در طول ۲۴ ساعت معادل ۲۴ لیتر سوخت از جیب مردم ایران به نفع خودشان برداشت میکنند که زمینه بحران اقتصادی را فراهم می آورد.