به گزارش خبرگزار مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در سخنانی اعلام کرد: ما از بی‌ عملی جهان علیرغم مرگ نزدیک به ۲۰ هزار کودک در نوار غزه، از جمله یک هزار نوزاد، شگفت‌ زده‌ ایم. یک سوم تولدها در نوار غزه زودرس هستند و کمبود شدید تجهیزات مراقبت ویژه وجود دارد.

وی در ادامه افزود: ممنوعیت ورود غذا و دستگاه‌ های مربوط به نوزادان زودرس، شرایط کودکان و نوزادان را بدتر کرده است. مقامات اسرائیلی از همه ساکنان شهر غزه، از جمله هزاران کودک می‌ خواهند که به سمت جنوب نقل مکان کنند. ساکنان شمال نوار غزه نمی‌ دانند به کجا بروند و مناطق آواره‌ نشین ناامن هستند.

سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد افزود: آوارگی‌ های مداوم و متعدد، آسیب‌ های روحی و اضطراب را در بین کودکان تشدید می‌ کند. همه می‌ دانند که احیای غزه به ظهور نسلی تحصیل‌ کرده بستگی دارد. آموزش، آینده ساز است.