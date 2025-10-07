منیره هاشمی، نویسنده کتاب «هیس! دخترم خوابیده» که به موضوع آلزایمر سالمندان مثل مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها می‌پردازد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب این موضوع برای یک داستان خردسال گفت: آلزایمر بیماری قرن است. بسیاری از سالمندان با آن درگیر هستند و به تبع آن، همه اعضای خانواده یک سالمند. این مسئله باعث شد که من به نوشتن یک داستان خردسال فکر کنم.

او درباره اینکه مسئله آلزایمر را چطور در این کتاب برای خردسالان ساده‌سازی کرده است، بیان کرد: سعی کردم به جهان یک خردسال وارد شوم و از دریچه نگاه او به مادربزرگی که دچار فراموشی شده نگاه کنم.

هاشمی در پاسخ به این سؤال که «مادربزرگ آلزایمر گرفته و حالا وقت این است که نوه‌اش به او کمک کند. چه ضرورتی است که ما این نیاز و تعامل دوطرفه بین کودکان و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها را در ادبیات کودک‌مان بگنجانیم و به آن بپردازیم؟» توضیح داد: ضرورت تعامل خردسالان و کودکان با بزرگ‌ترها به‌خصوص پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در همه جوامع احساس می‌شود. ادبیات به‌عنوان یک ابزار هنرمندانه و اثربخش می‌تواند در این زمینه بسیار به ما کمک کند. با ‌زبان هنر خیلی از مفاهیم ارزشمند انسانی را می‌شود به خردسالان و کودکان آموزش داد. ‌داستان من با یک بازی کودکانه پیش می‌رود؛ یعنی تلاشم این بود که جنبه تعلیمی اثر نمایان نباشد تا مخاطب از آن دوری نکند.

«امروزه تعریف خانواده در جوامع مختلف در حال تغییر است و در کشور ما نیز دستخوش تحولاتی شده. چه کمکی از عهده داستان‌ها و شعرهای کودک برمی‌آید تا خانواده همچنان جایی امن و گرم برای کودکان باقی بماند؟»، منیره هاشمی درباره این موضوع عنوان کرد: خانواده مقدس‌ترین نهاد اجتماعی است. پرداختن به آن در داستان‌ها و شعرها می‌تواند خیلی به انسجام هرچه بیشتر این نهاد مقدس کمک کند. در عصری که همه هجمه‌ها به‌سمت تخریب این نهاد زیباست، تولد کتاب‌هایی که به انسجام آن کمک می‌کنند، ضروری است.

این نویسنده درباره اینکه امروزه ادبیات کودک، بیشتر بر کدام جنبه از رشد کودکان متمرکز شده است؟ عاطفی، اجتماعی یا فرهنگی؟ گفت: درحال‌حاضر آثار شعر و داستان خوبی تولید می‌شود. بسیاری از ناشران هدفمند بر روی تولید آثاری که جنبه‌های مختلف رشد را در نظر داشته باشند، تأکید دارند و ‌تولید محتوا می‌کنند. این بسیار امیدبخش است که بتوانیم قدم مؤثری در رشد همه‌جانبه خردسالان و کودکان عزیزمان برداریم. مثلاً نشر منادی تربیت با هدف ترویج فرزندآوری و توجه به خانواده و پدر و مادر، اقدام به تولید کتاب شعر کرد که مجموعه «یک بوی توی جعبه» از من از تولیدات این نشر بود.

«شعار هفته ملی کودک ۱۴۰۴، «کودکان، حال خوش زندگی» است. کتاب «هیس! دخترم خوابیده» چه تأثیری بر حال خوش کودکان خواهد داشت؟» این شاعر و نویسنده ادبیات کودک در پاسخ بیان کرد: تلاش من این بود که بچه‌ها شیرینی حضور در کنار خانواده به‌خصوص پدربزرگ و مادربزرگ را با خواندن این کتاب بچشند و حواس‌شان به این سرمایه‌های بزرگ زندگی باشد.

گفتنی است، کتاب «هیس! دخترم خوابیده» اثر منیره هاشمی با تصویرگری شکیبا میربزرگی، داستانِ مادربزرگی است که خاطراتش را گم می‌کند و نوه‌اش تنها برای مدتی کوتاه مسئول مراقبت از او می‌شود. این اثر، به کودکان همدلی، صبر و مسئولیت‌پذیری می‌آموزد و به بزرگ‌ترها یادآوری می‌کند که حتی کوچک‌ترین قلب‌ها هم می‌توانند از مسائل سخت و بزرگ درک داشته باشند.

انتشارات منادی تربیت این کتاب را در ۲۰ صفحه مصور رنگی و بهای ۱۴۵ هزار تومان منتشر و در بازار کتاب عرضه کرده است.