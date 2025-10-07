به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی، ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفته ملی کودک در گرگان در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با نخستین روز از هفته ملی کودک، این نمایشگاه با حضور جمعی از مدیران استانی، کودکان، نوجوانان و خانوادههای آنان فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با اشاره به تنوع برنامهها افزود: در این نمایشگاه ۲۲ غرفه در موضوعاتی همچون بازیهای بومی و محلی، هوش مصنوعی، کتابخوانی، قصهگویی، نمایش عروسکی، نقاشی، هنرهای تجسمی، فروش محصولات فرهنگی کانون، نجوم و دیگر حوزههای مرتبط با رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده است.
غیناقی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد فضایی شاد، آموزنده و فرهنگی برای کودکان عنوان کرد و گفت: برنامههای نمایشگاه با مشارکت فعال نهادهای فرهنگی و آموزشی اجرا میشود تا کودکان علاوهبر سرگرمی، مهارتهای فردی و اجتماعی را نیز تجربه کنند.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه هفته ملی کودک تا ۲۱ مهرماه همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۲ و عصرها از ۱۷ تا ۲۰ پذیرای کودکان، نوجوانان، خانوادهها و عموم علاقهمندان خواهد بود.
