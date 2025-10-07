به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زبردست در سخنانی، اظهار داشت: پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام، نظارت بر فعالیت کشتارگاه‌های دام و طیور و همچنین شناسنامه‌دار کردن خودروهای حمل دام، طیور زنده، حمل شیر، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و سفید از جمله اقدامات مهم این اداره کل است.

وی گفت: در حال حاضر چهارهزار دستگاه خودروی حمل مواد غذایی با منشأ دامی، کد بهداشتی موردتأیید اداره کل دامپزشکی استان را دریافت کرده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان به تجهیز آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان و ارتقای آن به سطح دو آزمایشگاه‌های کشوری اشاره کرد و افزود: انجام آزمایش‌های تخصصی آبزیان باتوجه‌به فعالیت بیش از ۴۰۰ مزرعه پرورش ماهی در استان و همچنین راه‌اندازی آزمایش‌های تعیین گونه حیوانی از دیگر اقدامات انجام شده این اداره کل است.