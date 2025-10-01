  1. ورزش
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۱

پایان کار شناگر ایران در رقابت های قهرمانی آسیا با کسب عنوان ششم

محمد قاسمی با کسب عنوان ششمی ۸۰۰ متر آزاد به کار خود در مسابقات ورزش‌های آبی آسیا پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت گروه سوم ماده ۸۰۰ متر آزاد، قاسمی با ثبت زمان ۸ دقیقه و ۱۱ ثانیه و ۸۳ صدم ثانیه، جایگاه ششم را از آن خود کرد.

او در پایان رقابت‌های دو گروه که صبح امروز برگزار شد، در صدر قرار داشت.

این ملی‌پوش کشورمان، به عنوان تنها نماینده ایران در این دوره از مسابقات، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و با رکوردشکنی در مواد ۲۰۰ متر آزاد، ۴۰۰ متر آزاد(۲بار) و ۸۰۰ متر آزاد، نشان داد که آینده‌ای امیدبخش در انتظار شنا ایران است.

قاسمی پیش‌تر در ماده ۲۰۰ متر آزاد عنوان هفتمی، در ماده ۴۰۰ متر آزاد جایگاه چهارم و در ماده ۸۰۰ متر آزاد رتبه ششمی را کسب کرده بود.

    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
      0 0
      پاسخ
      نشان داد که آینده‌ای امیدبخش در انتظار شنا ایران است!!! فقط با یک شناگر آینده درخشان ؟

