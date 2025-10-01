پایان کار شناگر ایران در رقابت های قهرمانی آسیا با کسب عنوان ششم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت گروه سوم ماده ۸۰۰ متر آزاد، قاسمی با ثبت زمان ۸ دقیقه و ۱۱ ثانیه و ۸۳ صدم ثانیه، جایگاه ششم را از آن خود کرد.

او در پایان رقابت‌های دو گروه که صبح امروز برگزار شد، در صدر قرار داشت.

این ملی‌پوش کشورمان، به عنوان تنها نماینده ایران در این دوره از مسابقات، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و با رکوردشکنی در مواد ۲۰۰ متر آزاد، ۴۰۰ متر آزاد(۲بار) و ۸۰۰ متر آزاد، نشان داد که آینده‌ای امیدبخش در انتظار شنا ایران است.

قاسمی پیش‌تر در ماده ۲۰۰ متر آزاد عنوان هفتمی، در ماده ۴۰۰ متر آزاد جایگاه چهارم و در ماده ۸۰۰ متر آزاد رتبه ششمی را کسب کرده بود.