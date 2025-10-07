بیدی: ۱۲۹۲ نفر در خراسان شمالی امسال تحت پوشش بیمه روستایی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیدی پیش از ظهر سه‌شنبه به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در نشست خبری اظهار کرد: در استان بین ۱۰ تا ۱۲ هزار قالیباف وجود دارد که هیچ نوع بیمه‌ای ندارند و می‌توانند تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گیرند.

وی افزود: شهرستان‌های شیروان، اسفراین و بام و صفی‌آباد بیشترین تعداد بیمه‌شدگان این صندوق را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: امسال یک‌هزار و ۲۹۲ نفر تحت پوشش این صندوق قرار گرفته‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.

بیدی نسبت ورودی به خروجی صندوق در استان را ۹.۸۶ درصد اعلام کرد و بیان کرد: خراسان شمالی از نظر ضریب پوشش بیمه‌ای رتبه ۷ و از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان رتبه ۶ کشور را دارا هستند.

وی تصریح کرد: افراد دارای سنین ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری قرار گیرند؛ در حال حاضر از مجموع ۱۶۳ هزار و ۶۶۸ نفر جامعه هدف استان، ۹۲ هزار و ۴۰۰ نفر عضو این صندوق هستند.

بیدی در پایان اظهار کرد: خیرین می‌توانند در زمینه بیمه افرادی که توان پرداخت حق بیمه ندارند مشارکت کنند تا گروه‌های فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای نیز از این خدمات بهره‌مند شوند.