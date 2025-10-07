پوشش ۷۴ هزار نفری بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر گفت: بر اساس اصل ۲۹ قانون‌اساسی و تکالیف دولت زمینه پوشش بیمه روستاییان و عشایر، کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر، رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری، شاغلین حوزه صنایع دستی و گردشگری، زنان خانه دار و دانشجویان، کارگران فصلی و اعضای شرکت های تعاونی و خانواده آنها در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر فراهم شده است.

وی بیان کرد: همه افراد مورد نظر ۱۸ تا ۵۰ سال که در دیگر صندوق ها بیمه نیستند، می توانند از مزایای بیمه اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به این که همه افراد خانواده می‌توانند از مزایای این بیمه استفاده کنند، افزود: مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، نقل و انتقال سوابق به سایر صندوق های بیمه ای و بلعکس و پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت از جمله مزایای این بیمه است.

وی گفت: براساس سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت استان ۸۴۴ هزار نفر بوده که از این تعداد ۳۰۸ هزار نفر روستایی و عشایر هستند.

به گفته وی، ۱۴۹ هزار و ۱۲۷ نفر در خراسان جنوبی بین ۱۸ تا۵۰ سال هستند و بیش از ۵۰ هزار نفر تحت پوشش دیگر بیمه‌ها قرار دارند.

اسدی بیان کرد: در استان ۹۸هزار و ۴۲۴ نفر از جمعیت روستایی و عشایری می‌توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند.

وی با بیان این که جمعیت شهری استان ۵۳۶ هزار نفر است، افزود: ۱۶۱ هزار و ۸۶۶ نفر از جمعیت شهری استان در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر ساکن‌ هستند که در صورت نداشتن بیمه دیگر، می‌توانند تحت پوشش صندوق قرار گیرند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان جنوبی بیان کرد: تا ابتدای مهر امسال ۷۴ هزار و ۳۱ نفر در استان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۴۵ هزار و ۴۳ نفر آنان مرد و ۲۸ هزار و ۶۶۵ نفر زن هستند.

اسدی اظهار کرد: ضریب پوشش استان در جمعیت مشمول ۴۸.۲ درصد است و خراسان جنوبی در رتبه چهاردهم کشوری قرار دارد.

وی اظهار کرد: بیشترین ضریب پوشش بیمه‌ای در خراسان جنوبی مربوط به شهرستان فردوس با ۷۷.۴۴ درصد است و در این شهرستان از چهار هزار و ۶۸۱ مشمول ، سه هزار و ۶۲۵ نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی شده اند.

وی تأکید کرد: با اطلاع‌رسانی و همکاری فرمانداران، بخشداران، شوراها، دهیاران، معتمدین محلی و اصحاب رسانه، به‌ویژه صدا و سیما، تلاش می کنیم تا سطح آگاهی جامعه هدف را در این خصوص افزایش دهیم.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی در مقایسه با سایر صندوق‌ها جوان محسوب می‌شود، ادامه داد: خوشبختانه با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و شفافیت مالی موجود، پرداخت تعهدات به‌ موقع انجام می‌شود و تنها در شهریورماه امسال بیش از ۱۴ میلیارد تومان حقوق و مستمری به بیمه‌شدگان و بازماندگان استان پرداخت شده است.