به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس اطلاعات منتشرشده، سه سایت از این مجموعه در مناطق داخلی چین واقع شدهاند؛ استان «شانشی» در شمال و استان «یوننان» در جنوبغرب میزبان این تأسیسات خواهند بود. هشت سایت دیگر نیز در سواحل شرقی و جنوبی این کشور ساخته میشوند. ظرفیت مجموع این ۱۱ سایت به ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب، معادل حدود ۱۶۹ میلیون بشکه نفت خام، میرسد که معادل دو هفته واردات نفت چین است.
در دوره پنجساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام چین حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیون بشکه افزایش یافته بود. اغلب سایتهای جدید با عنوان «ذخیرهسازیهای تجاری» تعریف شدهاند، اما کارشناسان انرژی تأکید دارند که با توجه به مدیریت و بهرهبرداری این پروژهها توسط شرکتهای ملی نفت، در عمل نقش ذخیرهسازی اضطراری دولت را ایفا خواهند کرد.
بهطور جداگانه، استان «فوجیان» در جنوبشرق چین نیز اواخر سال ۲۰۲۱ پیشنهاد کرده بود تا پایان ۲۰۲۶ ظرفیت ذخیرهسازی نفت زیرزمینی خود را به ۳۱ میلیون مترمکعب، معادل ۱۹۵ میلیون بشکه، افزایش دهد.
