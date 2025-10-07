به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعد الدین صبح سه شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان سمنان به مناسبت هفته ناجا در میزبانی دفتر ایشان با بیان اینکه شش هزار خادمیار در استان فعالیت دارند، ابراز داشت: این افراد در ۲۱ کانون تخصصی مشغول به ارائه‌ خدمات هستند.

وی با بیان اینکه فعالیت های خادمیار در مسیر حرم رضوی کاهش محسوس تصادفات جاده ای را در پی داشته است، افزود: برپایی این موکب ها ارتقا امنیت اجتماعی را نیز موجب شده است.

مدیر کانون های خدمت رضوی استان سمنان با بیان اینکه اساس فعالیت ها بر مشارکت های مردمی است، ابراز داشت: با استفاده از این ظرفیت و همراهی نیروی انتظامی می توان حتی در کورت آسیب های اجتماعی نیز قدم های سازنده برداشت.

سعد الدین به لزوم گسترش چهارشنبه های امام رضایی تاکید و تصریح کرد: برای اثر گذاری بهتر خدمت رضوی به فراگیری طرح توسط اصناف و اقشار مختلف جامعه نیاز است.

وی با بیان اینکه خدمات نیروی انتظامی در مسیر تامین امنیت اجتماعی ذخیره اعمال صالحه در پیشگاه خداوند است، افزود: این حرکت معنوی خدمت رضوی با همراهی نیروی انتظامی می بایست فراگیر شود.