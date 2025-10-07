به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کاظمی مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، با اشاره به اهمیت ساماندهی حوزه حمل و نقل هوشمند مسافر، بر لزوم ثبت کامل و به‌روزرسانی اطلاعات کلیه شرکت‌های مسافربر اینترنتی (برخط) در سامانه مشترک اطلاعات سفر (سماس) تأکید کرد.

وی شفافیت در عملکرد این سامانه‌ها و احراز هویت دقیق رانندگان و وسایل نقلیه را گامی حیاتی در جهت افزایش امنیت سفر و ارتقاء سطح خدمات‌دهی به شهروندان دانست.

کاظمی این اظهارات را در جریان نشستی با حضور اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور مطرح کرد.

این نشست که در محل اتحادیه حمل و نقل برگزار شد، با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم میان صنوف مربوطه و نهادهای نظارتی برای اجرای صحیح مقررات و تسهیل فرآیند ثبت اطلاعات در سماس تشکیل شده بود.

مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، جزئیات ثبت اطلاعات در سامانه سماس را شامل ثبت مشخصات کامل شرکت‌ها، اطلاعات وسایل نقلیه و همچنین احراز صلاحیت و هویت رانندگان تحت پوشش این سامانه‌های اینترنتی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: سماس به‌عنوان یک بستر متمرکز ملی، امکان نظارت برخط و مؤثر بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را برای نهادهای حاکمیتی فراهم می‌سازد.

وی افزود: در بخش دیگری از این نشست، موضوع بررسی مصوبه مهم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مطرح شد. این مصوبه به تعیین مرجع صدور مجوزهای حمل و نقل هوشمند (تاکسی‌های اینترنتی) اختصاص داشت.

مسعود کاظمی تصریح کرد :که با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل در شهرها و حریم شهرها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موافقت گردیده است.

وی افزود : که این مصوبه پس از تأیید نهایی، توسط دکتر عارف، معاون اول محترم رئیس‌جمهور، ابلاغ شده است که گامی مهم در جهت ایجاد وحدت رویه و اعمال نظارت جامع دولتی بر این بخش از حمل و نقل شهری محسوب می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور در پایان تاکید کرد: با تعیین مرجع صدور مجوزهای حمل و نقل هوشمند( تاکسیهای اینترنتی ) در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل مسافر و زیر ساخت‌های مرتبط با آن در شهرها و حریم شهرها توسط وزارت کشور( سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور ) موافقت گردید، اهمیت ثبت دقیق و کامل اطلاعات در سامانه سماس بیش از پیش تقویت می‌شود. انتظار می‌رود شرکت‌های مسافربر اینترنتی با همکاری حداکثری، نسبت به تکمیل داده‌های مورد نیاز اقدام کنند تا زمینه ارائه تسهیلات قانونی و همچنین تأمین ایمنی و حقوق شهروندان به‌طور کامل فراهم آید.

در پایان این نشست مقرر شد اتحادیه کسب و کارهای مجازی از طریق فراخوان و یا امور اجرایی مرتبط نسبت به شناسایی شرکتهای مسافر بر اینترنتی اقدام و اطلاعات کسب شده را در سامانه سماس ثبت نمایند.