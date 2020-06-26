مدیر اجرایی سامانه سماس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور به عنوان مدیر اجرایی سامانه ملی اطلاعات سفر (سماس) منصوب شد.

در متن حکم مهدی جمالی نژاد آمده است:

«جناب آقای ضامنی

مدیر عامل محترم اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور

سلام و علیکم

بر اساس مصوبه شماره ۲۰۳۳۴/ ت ۵۰۵۰۱ ه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۵ هیأت محترم وزیران و با توجه به ابلاغ دستور العمل " نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور" به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۳ مهر ۹۸ و در راستای اجرای تکلیف این وزارتخانه در ماده (۲) دستور العمل صدر الذکر مبنی بر راه اندازی سامانه ملی اطلاعات سفر (سماس)، به موجب این ابلاغ وظیفه راه اندازی و پشتیبانی سامانه مذکور، در چارچوب دستورالعمل به جنابعالی به عنوان " مدیر اجرایی سماس" واگذار می‌گردد.

تحقق تکالیف محوله و همکاری شایسته در اجرای قانونمند طرح‌های مزبور توسط آن اتحادیه با نظارت کارگروه راهبری متشکل از رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار، مدیر کل دفتر حمل و نقل وزارت کشور و معاون حفاظت فناوری اطلاعات مرکز حراست مورد تأکید خواهد بود، امید است تحت عنایت خداوند متعال در خدمت رسانی هرچه بهتر به ملت شریف ایران موفق و سربلند باشید.»

به گزارش روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، در پی اجرای مصوبه شماره ۲۰۳۳۴/ ت ۵۰۵۰۱ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۵ هیئت وزیران، بدین وسیله دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند سفر مشمول قانون نظام صنفی کشور، سامانه مشترک اطلاعات سفرها (سماس) متعلق به وزارت کشور جهت ثبت بر خط اطلاعات خدمات هوشمند مسافر و نیز وسایل نقلیه، رانندگان و داده‌های سفر ایجاد شد.