توانمندسازی نیروهای تخصصی مراکز جامع سنجش و توانبخشی در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز طرح غربالگری نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیشدبستانی، به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای تخصصی همکاران، جلسه توانمندسازی نیروهای مراکز جامع سراسر استان با هدف تقویت مهارتهای حرفهای، آموزش و بازآموزی، تبادل تجربه و بهبود فرآیندها، در سالن اجتماعات مدرسه استثنایی کوشا (دوستان) برگزار شد.
در این نشست آموزشی، روند اجرای پایگاه اولیه و پایگاه تخصصی بهصورت کامل آموزش داده شد و بر نکات کلیدی، چالشهای موجود و راهکارهای مؤثر در رفع آنها تأکید شد.
در ادامه، ضمن تبیین مراحل انجام فعالیتها و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی، بر اهمیت دقت، هماهنگی و تسلط نیروها در انجام وظایف پذیرش نوآموزان در طرح سنجش بدو ورود به دبستان و پیشدبستانی و مرحله تخصصی مراکز جامع تأکید شد.
همچنین همکاران شرکتکننده با طرح پرسشها و بیان دیدگاههای خود، به تبادل تجربه پرداختند و پیشنهادهایی در راستای ارتقای کیفیت خدمات و بهبود روند اجرای برنامهها ارائه کردند.
موسوی ضمن قدردانی از تلاش همکاران، به بیان نکاتی در زمینهی بهبود نحوه ارائه خدمات به مراجعان پرداخت و بر اجرای دقیق و منظم روند کاری تخصصی و پایگاه اولیه تأکید نمود.
نظر شما