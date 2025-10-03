مدیر ایمنی شریف: هیچ سیلندر هیدروژنی در دانشگاه شریف نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن حاجی مدیر ایمنی دانشگاه شریف با اشاره به انفجار دردناک و عبرت‌آموز روز گذشته در دانشکده مواد دانشگاه تهران، گفت: سال گذشته با خارج کردن ۲۱ سیلندر هیدروژن از دانشکده‌های مختلف شریف، [اگر مجموعه‌ای سیلندرهای دیگر خود را پنهان نکرده باشد]، می‌توان ادعا کرد که دیگر از یک‌سال پیش هیچ سیلندر هیدروژنی در شریف نداریم.

وی افزود: این مدیریت نه با حادثه دانشگاه تهران بلکه از حدود یک سال پیش در حال طراحی و برنامه‌ریزی قرارداد با یک شرکت است تا تمامی سیلندرهای غیر هیدروژنی دانشکده مهندسی مواد و بعد هم سایر دانشکده‌ها را به صورت برنامه‌ریزی‌شده از شریف خارج کرده و اقدامات زیر را برای ایمنی آن‌ها انجام داده و مجدداً برگردانند:

۱. تست هیدرواستاتیک بدنه سیلندر و اخذ برگه تایید

۲. رنگ‌آمیزی الکترواستاتیک بر اساس استانداردهای ایزو ۱۷۱۲

۳. ایجاد جایگاه ایمن سیلندر به همراه کمربند نگهدارنده برای آزمایشگاه‌ها

۴. خرید و جایگذاری کلاهک ایمنی برای تمامی سیلندرهای فاقد کلاهک

۵. تعویض تمام قطعات معیوب و مستهلک سیلندرها طی فرآیند شارژ و تست

۶. نصب برگه SDS (اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی) مربوط به هر گاز بر روی سیلندر

۷. مجهز کردن دانشکده‌ها به ترولی حمل ایمن سیلندرها جهت جابجایی ایمن سیلندرها

۸. خرید سیلندرهای نو جایگزین سیلندرهایی که موفق به اخذ تست هیدراستاتیک بدنه نمی شوند

۹. برگزاری کلاس‌های ایمنی تخصصی مربوط به کار در آزمایشگاه‌ها برای دانشکده

۱۰. استفاده از ماشین استاندارد و ایمن دارای بالابر توسط پیمانکار جهت حمل از دانشگاه تا کارگاه شارژ سیلندر پیمانکار

۱۱. ایجاد بانک اطلاعات ایمنی مربوط به هر آزمایشگاه

۱۲. شناسنامه‌دار کردن تمامی سیلندرها و ایجاد بانک اطلاعاتی تمامی سیلندرها