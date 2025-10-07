  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

۳ کشته در پی فرو ریختن بخشی از یک ساختمان در گجرات هند

۳ کشته در پی فرو ریختن بخشی از یک ساختمان در گجرات هند

پلیس هند اعلام کرد که پس از فرو ریختن بخشی از یک ساختمان فرسوده در ایالت گجرات در غرب هند، حداقل سه نفر کشته و دو نفر دیگر زنده نجات یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این ساختمان در شهر وراوال، منطقه گیر سومنات، در حدود ۴۵۶ کیلومتری جنوب غربی گاندیناگر، مرکز گجرات، فرو ریخت.

بلافاصله، پلیس، پرسنل آتش نشانی و اورژانس و تیم‌های واکنش به بلایای طبیعی برای انجام عملیات نجات و بیرون کشیدن بازماندگان به محل حادثه اعزام شدند.

پلیس اعلام کرد که دو نفر زنده از زیر آوار نجات یافته و به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند.

رسانه‌های محلی به نقل از ساکنان گزارش دادند که این ساختمان تقریباً ۸۰ سال قدمت داشته است.

علت فرو ریختن ساختمان هنوز مشخص نیست. پلیس پرونده‌ای را تشکیل داده و دستور تحقیقات برای مشخص شدن دلایل ریزش سازه را داده است.

کد خبر 6614581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها