۳ کشته در پی فرو ریختن بخشی از یک ساختمان در گجرات هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این ساختمان در شهر وراوال، منطقه گیر سومنات، در حدود ۴۵۶ کیلومتری جنوب غربی گاندیناگر، مرکز گجرات، فرو ریخت.

بلافاصله، پلیس، پرسنل آتش نشانی و اورژانس و تیم‌های واکنش به بلایای طبیعی برای انجام عملیات نجات و بیرون کشیدن بازماندگان به محل حادثه اعزام شدند.

پلیس اعلام کرد که دو نفر زنده از زیر آوار نجات یافته و به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند.

رسانه‌های محلی به نقل از ساکنان گزارش دادند که این ساختمان تقریباً ۸۰ سال قدمت داشته است.

علت فرو ریختن ساختمان هنوز مشخص نیست. پلیس پرونده‌ای را تشکیل داده و دستور تحقیقات برای مشخص شدن دلایل ریزش سازه را داده است.