به گزارش خبرگزاری مهر، علی رامشینی معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران با اشاره به نیازمندی‌ها و فرآیند به‌روزرسانی نرم‌افزاری شبیه‌سازهای رانندگی اظهارداشت: بهینه‌سازی گرافیکی، افزایش دقت مدل‌های دینامیکی، افزودن سناریوهای آموزشی جدید و بهبود سیستم ارزیابی مهارت رانندگی، از مهم‌ترین اقدامات در فرآیند به‌روزرسانی محسوب می‌شود که این کار با همکاری متخصصان و کارشناسان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بطور کامل و دقیق انجام شده است.

به گفته وی، در طول پروژه، تمامی دستگاه‌ها مورد بازدید و ارزیابی دقیق قرار گرفته و اقدامات تعمیر، بازسازی و به‌روزرسانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن‌ها انجام شده که این فعالیت‌ها، ارتقای سطح کیفی آموزش رانندگی، افزایش واقع‌گرایی محیط آموزشی و بهبود زیرساخت‌های فرهنگ‌سازی ترافیکی در سطح شهر تهران را در پی خواهد داشت.

معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش همچنین با تشریح سناریوهای آموزشی جدید پیاده‌شده در این دستگاه‌ها گفت: مجموعه‌ای از سناریوهای آموزشی تخصصی در نرم‌افزار شبیه‌ساز پیاده‌سازی شده که این سناریوها شرایط متنوع رانندگی را شبیه‌سازی و هنرجویان را برای مواجهه با موقعیت‌های واقعی آماده می‌کند و قابلیت ارزیابی عملکرد راننده را به صورت هوشمند و با کمک سیستم هوش مصنوعی دارد.

وی بیان داشت: بازگشت کلیه شبیه‌سازها به چرخه بهره‌برداری استاندارد، ارتقای کیفیت آموزش رانندگی و جذابیت پارک‌های آموزش ترافیک، تقویت فرهنگ ترافیکی و افزایش ایمنی شهروندان، کاهش احتمال وقوع تصادفات و بهبود شرایط ترافیکی شهر تهران، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و آموزش مبتنی بر واقعیت شبیه‌سازی‌شده را می‌توان از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این پروژه برشمرد.