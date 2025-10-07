هشدار فرمانداری گرمسار: اشتغال اتباع باید تحت مدیریت دقیق باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاشی صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی در محل فرمانداری گرمسار با بیان اینکه اشتغال اتباع در گرمسار باید تحت مدیریت و نظارت دقیق انجام شود، ابراز داشت: در این مهم اولویت با تامین امنیت شهرستان است.

وی با بیان اینکه در به کار گیری اتباع خارجی در برخی مشاغل محدودیت وجود دارد، افزود: در این خصوص نباید امنیت اجتماعی منطقه دچار خدشه و لطمه شود.

معاون سیاسی فرمانداری گرمسار بابیان اینکه گشت های مشترک در شهرستان فعال شده است، ابراز داشت: هدف از این اقدام حفظ آرامش در فضای کسب و کار است.

کاشی با بیان اینکه در ساماندهی اتباع خارجی همکاری همه جانبه دستگاه ها لازم و ضروری است، تصریح کرد: در این صورت می توان به امنیت پایدار در منطقه دست یافت.

وی افزود: هر گونه به کار گیری خارج از چهار چوب قانونی علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی می تواند منجر به تهدید و چالش های امنیتی در شهرستان شود.