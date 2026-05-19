  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

بیکاری جوانان بومی گرمسار نتیجه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در بازار کار

بیکاری جوانان بومی گرمسار نتیجه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در بازار کار

گرمسار- فرماندار گرمسار با انتقاد از کاستی نظارت‌ها بر فعالیت اتباع خارجی در شهرستان، گفت: به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، فرصت‌های شغلی شهروندان را از بین برده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب سه شنبه در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی در محل فرمانداری گرمسار به‌کارگیری اتباع غیر مجاز را نادیده گرفتن فرصت‌های شغلی گرمساری‌ها دانست و افزود: در این خصوص کاستی نظارت‌ها به چشم می‌خورد.

وی حضور اتباع غیر مجاز در بازار کار را نشانه کم کاری برخی دستگاه‌های مربوط عنوان کرد و توضیح داد: مسئولیت‌های مشخص توسط دستگاه ها باید اجرا شود وگرنه سکوت پذیرفتی نیست.

فرماندار گرمسار با تاکید به اینکه حضور اتباع در برخی مشاغل روی اشتغال بومی این شهرستان اثر گذاشته است، ادامه داد: این موضوع اشتغال جوانان بومی را تحت شعاع قرار داده که نیاز به ساماندهی در آن احساس می شود.

همتی به اجرای قانون در قبال اتباع حاضر دارای مجوز تاکید کرد و اظهار داشت: خوشبختانه رویکرد ها از سال گذشته به سمت مدیریت تعداد آن ها سوق برداشته شده است.

وی افزود: تاکید بر روی ساماندهی اتباع خارجی بر مبنای رضایت و صیانت از حقوق شهروندان ساکن در گرمسار است.

کد مطلب 6835019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها