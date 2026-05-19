به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب سه شنبه در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی در محل فرمانداری گرمسار به‌کارگیری اتباع غیر مجاز را نادیده گرفتن فرصت‌های شغلی گرمساری‌ها دانست و افزود: در این خصوص کاستی نظارت‌ها به چشم می‌خورد.

وی حضور اتباع غیر مجاز در بازار کار را نشانه کم کاری برخی دستگاه‌های مربوط عنوان کرد و توضیح داد: مسئولیت‌های مشخص توسط دستگاه ها باید اجرا شود وگرنه سکوت پذیرفتی نیست.

فرماندار گرمسار با تاکید به اینکه حضور اتباع در برخی مشاغل روی اشتغال بومی این شهرستان اثر گذاشته است، ادامه داد: این موضوع اشتغال جوانان بومی را تحت شعاع قرار داده که نیاز به ساماندهی در آن احساس می شود.

همتی به اجرای قانون در قبال اتباع حاضر دارای مجوز تاکید کرد و اظهار داشت: خوشبختانه رویکرد ها از سال گذشته به سمت مدیریت تعداد آن ها سوق برداشته شده است.

وی افزود: تاکید بر روی ساماندهی اتباع خارجی بر مبنای رضایت و صیانت از حقوق شهروندان ساکن در گرمسار است.