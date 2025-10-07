معاینه فنی ۱۷۳۰۰ دستگاه ناوگان سنگین در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حیدری پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مراکز معاینه فنی تحت نظارت این اداره‌کل در شهرستان‌های بیرجند، قاین، طبس و فردوس به منظور دستیابی به اهدافی نظیر ارتقای ایمنی در ترددهای جاده‌ای، کاهش ترافیک ناشی از نقص فنی خودرو در جاده‌ها و حفظ محیط زیست فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه تمامی عملیات مربوط به کنترل وضعیت ناوگان و صدور برگه معاینه فنی به صورت مکانیزه انجام می‌شود، افزود: در حال حاضر چهار مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در استان فعال است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: طی نیمه نخست سال جاری، تعداد ۱۷ هزار و ۳۹۳ دستگاه ماشین آلات سنگین به این مراکز مراجعه کرده‌اند.

حیدری افزود: از تعداد دستگاه های مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی استان برای ۱۳ هزار و ۲۸۸ دستگاه خودرو کارت صادر و تعداد چهار هزار و ۱۰۵ خودرو از معاینه فنی رد شده‌اند.

ویبا بیان اینکه همچنین از ابتدای سال جاری ۶۷۴ مجوز پروانه عبور بار ترافیکی صادر شده است، گفت: صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی با هدف جلوگیری از اختلال در تردد وسایل نقلیه عبوری و بروز حوادث رانندگی و همچنین جلوگیری از وارد شدن خسارت به جاده و ابنیه فنی راه‌ها، انجام می‌شود