  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷

۳۲۵ هزار تن کالا از پایانه مرزی ماهیرود صادر شد

۳۲۵ هزار تن کالا از پایانه مرزی ماهیرود صادر شد

بیرجند- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از ثبت رکورد صادرات بیش از ۳۲۵ هزار تن کالا از طریق پایانه مرزی ماهیرود در نیمه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سلل جاری، مجموعاً ۳۲۵ هزار و ۳۰ تن کالا در قالب هفت هزار و ۹۸۴ سفر از این مرز به کشورهای مقصد صادر شده است.

وی ادامه داد: عمده کالاهای صادراتی از خراسان جنوبی شامل سیمان، فرآورده‌های نفتی، آهن‌آلات، کاشی و سرامیک و تره‌بار بوده است.

جلال‌زاده به آمار ترانزیت کالا از این مرز مهم اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، ۴۲۸ هزار و ۸۰۲ تن کالا در قالب ۱۷ هزار و ۸۰۶ سفر به‌صورت ترانزیت انجام پذیرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی اظهار داشت: روغن، لوازم یدکی، شکر، آرد، داروهای گیاهی، سویا و مواد بهداشتی، مهم‌ترین اقلام ترانزیتی عبوری از این گمرک بوده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت تردد وسایل نقلیه اظهار داشت: طی ۶ ماهه ابتدایی سال، ۲۵ هزار و ۶۴۶ خودرو وارد کشور شده و ۲۵ هزار و ۵۸۹ دستگاه خودرو نیز از مرز ماهیرود خارج شده‌اند.

جلال‌زاده بر نقش کلیدی پایانه‌های مرزی استان در تقویت روابط اقتصادی با کشور افغانستان تأکید کرد و بیان داشت: این اداره‌کل با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در پایانه ماهیرود، در تلاش است تا بسترهای لازم برای افزایش مستمر جابجایی کالا و توسعه مناسبات تجاری با همسایه شرقی فراهم شود.

کد خبر 6613219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها