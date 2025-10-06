۳۲۵ هزار تن کالا از پایانه مرزی ماهیرود صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلالزاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سلل جاری، مجموعاً ۳۲۵ هزار و ۳۰ تن کالا در قالب هفت هزار و ۹۸۴ سفر از این مرز به کشورهای مقصد صادر شده است.
وی ادامه داد: عمده کالاهای صادراتی از خراسان جنوبی شامل سیمان، فرآوردههای نفتی، آهنآلات، کاشی و سرامیک و ترهبار بوده است.
جلالزاده به آمار ترانزیت کالا از این مرز مهم اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، ۴۲۸ هزار و ۸۰۲ تن کالا در قالب ۱۷ هزار و ۸۰۶ سفر بهصورت ترانزیت انجام پذیرفته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی اظهار داشت: روغن، لوازم یدکی، شکر، آرد، داروهای گیاهی، سویا و مواد بهداشتی، مهمترین اقلام ترانزیتی عبوری از این گمرک بودهاند.
وی با اشاره به وضعیت تردد وسایل نقلیه اظهار داشت: طی ۶ ماهه ابتدایی سال، ۲۵ هزار و ۶۴۶ خودرو وارد کشور شده و ۲۵ هزار و ۵۸۹ دستگاه خودرو نیز از مرز ماهیرود خارج شدهاند.
جلالزاده بر نقش کلیدی پایانههای مرزی استان در تقویت روابط اقتصادی با کشور افغانستان تأکید کرد و بیان داشت: این ادارهکل با فراهمسازی زیرساختهای لازم در پایانه ماهیرود، در تلاش است تا بسترهای لازم برای افزایش مستمر جابجایی کالا و توسعه مناسبات تجاری با همسایه شرقی فراهم شود.
