سال ها تاریکی در سایه بیرجند؛ عذرخواهی استاندار از اهالی روستای «تنگل»

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح سه شنبه در آیین برق‌دار شدن روستای تنگل شکرآب از توابع بیرجند که همزمان با روز ملی روستا و عشایر برگزار شد، اظهار کرد: امروز در روستایی حضور داریم که در فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتر از مرکز استان قرار دارد، اما متأسفانه تا پیش از این از نعمت برق برخوردار نبوده است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: از مردم روستای تنگل شکراب عذرخواهی می کنم چرا که جای تعجب است که بعد از ۴۶ سال روستایی در نزدیکی بیرجند چنین شرایطی وجود داشته و تاکنون از نعمت برق برخوردار نبوده اند.

وی ضمن قدردانی از دهیار و نماینده روستا به‌خاطر طرح مشکلات مردم، افزود: در مورد مسیر جاده نیز قول می‌دهم موضوع را با نگاه مثبت بررسی کنیم چراکه هر کیلومتر راه‌سازی حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان هزینه دارد و باید به‌صورت دقیق و کارشناسی پیگیری شود.

هاشمی با تأکید بر ارزش‌های اخلاقی و انسانی مردم روستا، گفت: به‌عنوان یک روستازاده وقتی در جمع مردم پاکدست، صادق و پرتلاش روستا حضور پیدا می‌کنم، صمیمیت و صداقت آنان را بزرگ‌ترین سرمایه می‌دانم. و دست‌های پینه‌بسته روستاییان مایه افتخار و الهام برای همه ماست.

وی ادامه داد: در مورد اجرای پروژه ها آنچه ارزشمند است رضایت و خوشحالی مردم است و امروز وقتی می‌بینیم مردم از نعمت برق بهره‌مند شده‌اند، ما نیز بسیار خوشحالیم.

استاندار خراسان جنوبی ضمن قدردانی از استقبال گرم مردم از مسئولان اظهار کرد: ما شأنی جز نوکری برای مردم نداریم و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، مدیران باید در میان مردم باشند، بشنوند و ببینند و حتی اگر کاری انجام ندهند، همین ارتباط چهره‌به‌چهره موجب اعتماد و همدلی می‌شود.

وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی در کنار امنیت، ولایت و رهبری، این است که هیچ فاصله‌ای میان مردم و مسئولان وجود ندارد.

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: امروز معاون وزیر، استاندار یا وزیر در کنار مردم روستا حضور پیدا می‌کنند و این نشانه مردمی بودن انقلاب اسلامی است. انقلاب ما برخاسته از مردم است و مردم صاحب اصلی آن هستند.

هاشمی ضمن تقدیر از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گفت: وقتی چراغ خانه‌ای در یک روستا روشن می‌شود، این تنها یک روستا نیست؛ بلکه زندگی ده‌ها خانواده روشن می شود.

وی ادامه داد: هر روستا حداقل ۲۰ خانوار دارد و روشن شدن برق آن امید و آرامش برای بیش از ۸۰ نفر منتقل می کند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش شهدا در حفظ عزت و امنیت کشور گفت: در دوران دفاع مقدس، مردم این منطقه نیز دو شهید والامقام تقدیم انقلاب کردند.

وی افزود: امام خمینی (ره) به‌درستی فرمودند مردم جمهوری اسلامی از مردم عصر رسول‌الله (ص) برترند چرا که آن زمان مردم امام خود را دیدند اما تنها گذاشتند، اما امروز مردم امام زمان (عج) را ندیده‌اند و با احترام از نایب ایشان، ولی فقیه، تبعیت می‌کنند.