تهران طی ۵ روز آینده آسمانی صاف خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی نقشههای هواشناسی و الگوهای جوی، در پنج روز آینده آسمان استان تهران عمدتا صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد ملایمی پیشبینی میشود.
با این حال، به دلیل پایداری جو و نبود باد شدید، در برخی ساعات به ویژه در مناطق پرتردد شهری، پدیده غبار محلی رخ خواهد داد که میتواند غلظت آلایندهها را افزایش دهد و کیفیت هوا را کاهش دهد.
همچنین، در دو روز آینده روند افزایش تدریجی دما ادامه خواهد یافت.
اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرده است که فردا (۱۶ مهر) آسمان تهران صاف خواهد بود، گاهی با وزش باد ملایم و در برخی ساعات غبار رقیق، با حداقل دمای ۱۸ درجه و حداکثر ۲۹ درجه سانتیگراد.
برای پنجشنبه (۱۷ مهر) نیز آسمان صاف همراه با غبار صبحگاهی پیشبینی میشود و از بعدازظهر وزش باد افزایش مییابد، با حداقل دمای ۱۹ درجه و حداکثر ۳۰ درجه سانتیگراد.
