علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا اواسط هفته آینده، آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پدیده غالب در سطح استان است.

وی افزود: وزش باد امروز (چهارشنبه) و همچنین روز شنبه هفته آینده به‌صورت نسبی تقویت می‌شود و این شرایط ممکن است از اواخر وقت امروز تا ظهر فردا و نیز در ساعاتی از اواخر وقت جمعه، موجب نفوذ غبار رقیق به مناطق مرزی استان شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمای هوا، تصریح کرد: طی امروز و فردا تغییر محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد، اما از روز جمعه تا یکشنبه روند افزایش دما در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، بیشینه دمای هوا در روزهای شنبه و یکشنبه در مناطق معتدل استان عمدتاً بین ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد و در نواحی گرمسیر بین ۴۶ تا ۴۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

وی با توصیه به شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، تأکید کرد: با توجه به افزایش دما و احتمال نفوذ غبار رقیق در برخی مناطق مرزی، لازم است مردم از ترددهای غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کرده و توصیه‌های هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.