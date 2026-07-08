علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد تا اواسط هفته آینده، آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پدیده غالب در سطح استان است.
وی افزود: وزش باد امروز (چهارشنبه) و همچنین روز شنبه هفته آینده بهصورت نسبی تقویت میشود و این شرایط ممکن است از اواخر وقت امروز تا ظهر فردا و نیز در ساعاتی از اواخر وقت جمعه، موجب نفوذ غبار رقیق به مناطق مرزی استان شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمای هوا، تصریح کرد: طی امروز و فردا تغییر محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد، اما از روز جمعه تا یکشنبه روند افزایش دما در بیشتر نقاط استان پیشبینی میشود.
زورآوند خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، بیشینه دمای هوا در روزهای شنبه و یکشنبه در مناطق معتدل استان عمدتاً بین ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتیگراد و در نواحی گرمسیر بین ۴۶ تا ۴۸ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.
وی با توصیه به شهروندان، بهویژه گروههای حساس، تأکید کرد: با توجه به افزایش دما و احتمال نفوذ غبار رقیق در برخی مناطق مرزی، لازم است مردم از ترددهای غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کرده و توصیههای هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.
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