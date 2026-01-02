علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت جوی استان تا پنج روز آینده را پایدار اعلام کرد و افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، جو استان طی روزهای آینده غالباً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات، به ویژه صبح‌ها، انتظار وزش باد، غبار و مه صبحگاهی وجود دارد.

احتمال بارش‌های محلی در روز شنبه

وی در ادامه به شرایط جوی خاص روز شنبه اشاره کرد و افزود: برای روز شنبه ۱۳ دی ماه، در برخی مناطق استان علاوه بر افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده نیز پیش‌بینی می‌شود که این بارش‌ها ممکن است همراه با وزش باد و غبار باشد.

کاهش تدریجی دما از یکشنبه

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه با گذر سیستم‌های جوی از روز یکشنبه ۱۴ دی ماه شاهد کاهش تدریجی دما در سطح استان خواهیم بود، تاکید کرد: روز یکشنبه نیز هوا به صورت صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار صبحگاهی خواهد بود.

ثبت رکورد گرم‌ترین و سردترین نقاط

کرمی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته چرام با ۲۰.۴ درجه سانتی گراد گرم‌ترین و یاسوج با صفر درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان بودند.