ضرورت داروهای مشتق از تریاک برای بیماران صعب العلاج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اسحاق اسماعیلی افزود: این داروها نقش بیبدیلی در اتاقهای عمل و روند درمان بیماران دارند و حذف یا کمبود آنها میتواند آسیب جدی به سلامت بیماران وارد کند.
وی ادامه داد: با اجرای درست کشت قانونی و دریافت مجوز از هیئت بینالمللی کنترل مواد مخدر (INCB)، ایران قادر خواهد بود علاوه بر تأمین نیاز داخل، در بازارهای جهانی از جمله اروپا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی حضور پیدا کند.
اسماعیلی اظهار داشت: هماکنون نیز تقاضای خارجی برای داروهای ایرانی وجود دارد اما به دلیل نبود مواد اولیه، شرکتهای داخلی فرصت حضور در این بازارها را از دست میدهند.
وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو آمادگی کامل دارد تا با همکاری کارشناسی، زمینه کشت قانونی یا واردات کنترلشده را فراهم کند تا از بروز کمبود دارو و آسیب به بیماران جلوگیری شود.
نظر شما