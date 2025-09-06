ضرورت داروهای مشتق از تریاک برای بیماران صعب العلاج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اسحاق اسماعیلی افزود: این داروها نقش بی‌بدیلی در اتاق‌های عمل و روند درمان بیماران دارند و حذف یا کمبود آنها می‌تواند آسیب جدی به سلامت بیماران وارد کند.

وی ادامه داد: با اجرای درست کشت قانونی و دریافت مجوز از هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB)، ایران قادر خواهد بود علاوه بر تأمین نیاز داخل، در بازارهای جهانی از جمله اروپا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی حضور پیدا کند.

اسماعیلی اظهار داشت: هم‌اکنون نیز تقاضای خارجی برای داروهای ایرانی وجود دارد اما به دلیل نبود مواد اولیه، شرکت‌های داخلی فرصت حضور در این بازارها را از دست می‌دهند.

وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو آمادگی کامل دارد تا با همکاری کارشناسی، زمینه کشت قانونی یا واردات کنترل‌شده را فراهم کند تا از بروز کمبود دارو و آسیب به بیماران جلوگیری شود.