لزوم بازگشت به کشت قانونی خشخاش برای تولید دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اسحاق اسماعیلی یادآور شد: تا پیش از انقلاب، ایران یکی از هفت کشور دارای مجوز بین‌المللی INCB برای کشت خشخاش و تولید داروهای مشتق از آن بود، اما پس از انقلاب، کشور به صورت داوطلبانه این کشت را متوقف کرد.

وی افزود: توقف کشت خشخاش باعث شد تأمین مواد اولیه برای تولید برخی داروهای حیاتی با محدودیت‌های جدی مواجه شود و دسترسی بیماران به داروهای ضروری دچار مشکل شود.

رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تأکید کرد: برای تولید داروهایی مانند مورفین و پتیدین تنها دو راهکار وجود دارد؛ یا صدور مجوز کشت قانونی خشخاش و یا واردات رسمی از منابع معتبر بین‌المللی.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت بیماران در معرض کمبود داروهای حیاتی قرار خواهند گرفت و نیاز فوری به اقدامات مؤثر برای تأمین این مواد احساس می‌شود.