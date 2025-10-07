قیمت خرما در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، آخرین قیمت خرما در میادین و بازارهای میوه و تره بار را اعلام کرد که به شرح ذیل است:

خرما آلویی، درجه یک کیلویی ۱۷۰ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۵۰هزار تومان

خرما پیارم ممتاز۳۸۰ کیلویی هزار تومان

خرما پیارم درجه یک کیلویی ۲۵۰ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۲۰۰ هزار تومان

خرما خارک برخی (زرد طلایی) درجه یک کیلویی ۹۵ هزار تومان

خرما خارک- خنیزی (قرمز جگری)، درجه یک کیلویی ۷۵ هزار تومان

خرما خاصویی و مرداسنگ در بسته بندی ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی شرکتی، درجه یک کیلویی ۲۱۰ هزار تومان

خاصویی و مرداسنگ، بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی بسته شرکتی درجه یک کیلویی ۲۰۵ هزار تومان

خرما خاصویی و مرداسنگ و برهی در بسته‌بندی کارتنی، درجه یک کیلویی ۱۶۵ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۵۵ هزار تومان

خرما خاصویی نیمه خشک، درجه یک کیلویی ۱۸۵ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۶۵ هزار تومان

خرما دشتستان کارتنی ۱ الی ۳ کیلوگرمی، درجه یک کیلویی ۱۳۵ هزار توملان

خرما ربی ممتاز، درجه یک کیلویی ۱۹۰ هزار تومان، درجه دو ۱۸۰هزار تومان

خرما زاهدی، درجه یک کیلویی ۱۶۵ هزار تومان، درجه دو ۱۴۵ هزار تومان

چیپس خرما، درجه یک کیلویی ۱۲۵ هزار تومان، درجه دو ۱۱۵ هزار تومان

سایر انواع خرما، درجه یک کیلویی ۱۵۵ هزار تومان، درجه ۲ کیلویی ۱۳۵ هزار تومان

خرما کبکاب شسته شده بسته بندی شرکتی ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ گرم، درجه یک کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

خرما کبکاب شسته شده بسته بندی شرکتی بالای ۱۰۰۰ گرم، درجه یک کیلویی ۱۷۵ هزار تومان

خرما رطب زرد طلایی (خشتی)، درجه یک کیلویی ۱۶۵ هزار تومان، درجه دو ۱۵۰ هزار تومان

خرمارطب مضافتی بم ممتاز (سه رج)، درجه یک کیلویی ۲۷۰ هزار تومان

خرما مضافتی بم ممتاز (دو رج)، درجه یک کیلویی ۲۹۰ هزار تومان

خرما رطب مضافتی بم (کارتنی)، درجه یک کیلویی ۱۶۵ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۴۵ هزار تومان

خرما کلیته (کلوته) (۳-۲ رج) درجه یک کیلویی ۱۵۰ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

خرما کبکاب شسته شده بسته‌بندی ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ گرمی هرکیلو ۹۸ هزار تومان

انواع خرما مضافتی، درجه یک کیلویی ۲۷۰ هزار تومان، درجه دو ۲۵۰ هزار تومان