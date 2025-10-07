خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: تأمین کود شیمیایی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی افزایش تولید کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در اراضی زراعی، همواره اهمیت زیادی برای کشاورزان دارد.

در استان کردستان نیز در سال زراعی ۱۴۰۴، اقداماتی گسترده برای تأمین این نهاده‌ها انجام شده است تا بتواند پاسخگوی نیاز کشاورزان و تولیدکنندگان استان باشد.

۶۷ هزار تن کود شیمیایی برای استان کردستان، هدفی است که در سال جاری به‌منظور حمایت از کشاورزان استان تأمین و تدارک دیده شده است، این اقدام بزرگ، با همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، به‌منظور تضمین تأمین کود شیمیایی در زمان مناسب برای بهره‌برداران کشاورزی صورت گرفته است.

توزیع بیش از ۶۳ هزار تن کود شیمیایی به کشاورزان استان

طبق گزارش‌های دریافتی، تاکنون بیش از ۶۳ هزار تن کود شیمیایی از طریق عاملان مجاز توزیع نهاده‌های کشاورزی در سطح استان به بهره‌برداران کشاورزی تحویل داده شده است.

این کودها از جمله مهم‌ترین نیازهای کشاورزان برای تولید محصولات زراعی در استان به شمار می‌روند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با وجود تأخیر ۷۰ روزه در تحویل کودهای شیمیایی از سوی مجتمع‌های پتروشیمی، خوشبختانه تاکنون بیش از ۶۳۰۰۰ تن از انواع کود شیمیایی به کشاورزان استان تحویل داده شده است.

شاپور کرمی یادآور شد: در حال حاضر توزیع نهاده‌ها بدون هیچ مشکل خاصی در حال انجام است.

۳۰۰۰ تن کود در انبارها موجود است

کرمی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ تن کود شیمیایی در انبارهای عاملان توزیع استان موجود است و با توجه به این ذخایر موجود، روند تأمین کود شیمیایی برای کشاورزان در ماه‌های پیش رو ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این ذخیره‌سازی به‌طور مستمر در حال رصد است تا در مواقع نیاز به‌راحتی بتوان به درخواست‌های کشاورزان پاسخ داد.

وی اذعان کرد: وجود ذخایر کود شیمیایی در انبارهای عاملان توزیع، به کشاورزان اطمینان می‌دهد که در طول سال، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کودها نخواهند داشت و روند تولید محصولات کشاورزی تحت تأثیر مشکلات تأمین نهاده‌ها قرار نخواهد گرفت.

هدف از تأمین کود شیمیایی حمایت از تولید پایدار و افزایش بهره‌وری

یکی از اهداف اصلی تأمین به‌موقع کود شیمیایی، تضمین تولید پایدار محصولات کشاورزی است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان در این زمینه تأکید کرد: هدف اصلی از توزیع به‌موقع کودهای شیمیایی، افزایش بهره‌وری و حمایت از کشاورزان استان در تولید محصولات مختلف است.

کرمی افزود: از آنجا که بهره‌وری کشاورزی در این استان نسبت به سایر استان‌ها کمتر است، استفاده از نهاده‌های با کیفیت، مانند کود شیمیایی، به کشاورزان کمک خواهد کرد تا تولید بیشتری از اراضی خود به دست آورند.

وی افزود: ما در تلاشیم تا با پشتیبانی از کشاورزان در تأمین این نهاده‌ها، سهمی در توسعه و رونق کشاورزی استان داشته باشیم و در نهایت، به‌عنوان یک بخش استراتژیک در اقتصاد استان، به‌طور پایدار تولیدات کشاورزی را افزایش دهیم.

چالش‌ها و تدابیر اتخاذ شده

با وجود تأخیر در تحویل کود شیمیایی از سوی مجتمع‌های پتروشیمی، مسئولان استان به‌ویژه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تدابیر مؤثر و همکاری‌های میان‌بخشی، توانسته‌اند این کمبود را جبران کرده و مشکل توزیع کود را به‌طور کامل حل کنند.

در حال حاضر، علاوه بر تأمین نیازهای کشاورزان در سال زراعی جاری، مسئولان به‌دنبال تدابیر جدید برای جلوگیری از تأخیرهای مشابه در سال‌های آتی هستند تا کشاورزان در همه مراحل کاشت و برداشت، به نهاده‌های مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

در نهایت، با تأمین و تدارک ۶۷۰۰۰ تن کود شیمیایی برای کشاورزان استان کردستان در سال زراعی ۱۴۰۴، مسئولان استان می‌کوشند تا با به‌کارگیری این نهاده‌ها، تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده و کشاورزان را به سمت تولید پایدار و بهره‌وری بیشتر هدایت کنند.

این اقدامات، با همت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، گامی مؤثر در جهت ارتقای وضعیت کشاورزی استان و حمایت از بهره‌برداران این بخش خواهد بود.