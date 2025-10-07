به گزارش خبرنگار مهر، مجید لقمان پور ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی اطفای حریق به میزبانی اداره کل منابع طبیعی سمنان با بیان اینکه هدف از ارائه این آموزش ها کاهش فشار بر عرصه است، ابراز داشت: علاوه بر آن در دوره‌های آموزشی توانمند سازی جامعه هدف نیز پیگیری می شود.

وی با تاکید بر اینکه در توانمندسازی دو مبحث اقتصادی و اجتماعی کانون توجه است، افزود: با توجه به این موضوع در هر استان بین پنج تا ۱۵ دوره طی سال جاری برگزار می شود.

مسئول آموزش مجریان و بهره برداران مجتمع آموزشی جوانشیر با بیان اینکه آموزش دوره های منابع طبیعی برای یک میلیون و ۶۰ هزار نفر در کشور هدف گذاری شده است، ابراز داشت: با توجه کمبود اعتبار و پراکندگی جمعیت سالانه یک سوم این جمعیت در کارگاه های آموزشی شرکت می کنند.

لقمان پور از وجود ۷۰۰ تشکل ملی ثبت شده خبر داد و تصریح کرد: این تعداد شامل ۳۰۰ تشکل مردمی ثبت شده و گروه های محلی است.

وی با تاکید بر اینکه تشکیلات همیار طبیعت یک ضرورت است، افزود: هدف آن پیگیری آموزش ها و ترویج راهکارهای حفاظت برای تبدیل آن به فرهنگ عمومی در جامعه است.