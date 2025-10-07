  1. استانها
به مناسبت روز ملی روستا و عشایر؛

۲۰۰ جلد کتاب به دانش‌آموزان روستایی خرم‌آباد اهدا شد

خرم‌آباد - به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، ۲۰۰ جلد کتاب به دانش‌آموزان روستایی خرم‌آباد اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان باهدف ترویج فرهنگ مطالعه ۲۰۰ جلد کتاب به دانش‌آموزان چهار روستای شهرستان خرم‌آباد اهدا کرد.

رئیس گروه فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان دراین‌رابطه گفت: روستاها قلب تپنده فرهنگ ایران هستند و ما وظیفه داریم با فراهم‌سازی امکانات فرهنگی، زمینه شکوفایی استعدادهای کودکان این مناطق را فراهم کنیم.

فرشته بیرانوند، گفت: این اقدام بخشی از برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برای تقویت کتاب‌خوانی و دسترسی عادلانه به منابع کتاب‌خوانی در مناطق روستایی و عشایری استان است که در آینده نیز ان‌شاءالله ادامه‌دار خواهد بود.

وی افزود: این اقدام در راستای حمایت از عدالت فرهنگی مناطق روستایی صورت گرفت و شامل کتاب‌هایی در حوزه‌های ادبیات کودک‌ونوجوان، داستان‌های آموزنده، بود که باتوجه‌به نیازهای دانش‌آموزان انتخاب شدند.

