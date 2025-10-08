به گزارش خبرنگار مهر، برای ثبت خودروی سرقتی دیگر نیازی به مراجعه فوری به مراکز پلیس نیست؛ کافی است کاربر اپلیکیشن «پلیس‌من» را باز کند و از مسیر خدمات پیشگیری وارد فرایند ثبت شود. در این سامانه ابتدا احراز هویت با وارد کردن کد ملی انجام می‌شود و سپس کاربر باید کد پستی خود را وارد کند—کدی که پیش‌تر در سامانه به‌عنوان محل سکونت تایید شده باشد. پس از تکمیل این مراحل احراز سکونت، امکان ثبت جزئیات خودروی سرقتی فعال می‌شود.

مراحل کلی ثبت در سامانه بدین صورت انجام می‌پذیرد: ورود به اپلیکیشن «پلیس‌من» و انتخاب بخش خدمات پیشگیری، احراز هویت با کد ملی، وارد کردن و تأیید کد پستی ثبت‌شده (احراز سکونت) و تکمیل اطلاعات خودرو و ثبت گزارش سرقت.

مسئولان و کاربران بر این نکته تأکید دارند که استفاده از این مسیر الکترونیکی به‌ویژه در ساعات و روزهای نخست پس از سرقت (زمان طلایی) شانس پیگیری و بازیابی خودرو را افزایش داده و سریع‌تر از مراجعه حضوری به ۱۱۰ امکان ثبت و پیگیری پرونده را فراهم می‌کند. در کنار ثبت آنلاین، تکمیل پرونده با ارائه مدارک و مستندات به مراکز پلیس یا تماس با ۱۱۰ در مراحل بعدی همچنان ضروری است.