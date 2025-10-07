  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

فرمانده انتظامی سمنان: «خادمیاران رضوی» بازوی پلیس برای ارتقای امنیت

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان ظرفیت گسترده خادمیاران رضوی در استان را بازوی کمکی پلیس برای ارتقای امنیت اجتماعی خواند و بر استفاده از این ظرفیت عظیم در برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح سه شنبه در دیدار با مدیر کانون های خدمت رضوی استان در محل دفتر خود با بیان اینکه ایجاد جاذبه در حاشیه جاده از جمله عواملی که باعث کاهش تصادفات می شود، ابراز داشت: وجود این موکب ها در ایام پیک سفر واژگونی خودروها را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه وجود این موکب ها اثر مثبت در سوانح جاده ای ناشی از خستگی و خواب آلودگی داشته است، افزود: علاوه بر آن توانست باعث گسترش فضای معنوی در جامعه نیز شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ظرفیت تشکل و گروه های مردمی بازوی کمکی در ارتقا امنیت اجتماعی است، ابراز داشت: تحقق امنیت تنها با مشارکت خود مردم اتفاق خواهد افتاد.

حسینی با بیان اینکه از ظرفیت خادمیاران رضوی می توان در برنامه های پیشگیرانه استفاده کرد، بیان داشت: این پتانسیل می تواند به امنیت محله محور و پیشگیری از جرائم مانند سرقت اثر گذار باشد.

وی با بیان اینکه فعالیت های فرهنگی در موکب های امام رضا (ع) در استان سمنان ارزنده و مطلوب بوده است، افزود: این مواکب به خوبی توانسته در فرهنگ سازی دینی و معنوی جامعه نقش آفرینی کند.

