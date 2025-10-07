مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این کانونها در روز ملی روستا و عشایر، گفت: کانونهای فرهنگی هنری مساجد روستایی در استان کردستان بهعنوان پایگاههای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی نقش مهمی در ارتقای آگاهی، مهارت و ایمان نسل جوان روستا ایفا میکنند.
بهزاد کیامهر با اشاره به وجود ۶۰۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد شهر و روستاهای کردستان ادامه داد: هماکنون صدها کانون فرهنگی هنری در روستاهای استان کردستان فعال هستند که با برگزاری کلاسهای مختلف آموزشی و فرهنگی، زمینه رشد فکری و معنوی نوجوانان و جوانان را فراهم میکنند.
کانونهای فرهنگی مراکز اجتماعی در روستاها هستند
وی با بیان اینکه این کانونها بهعنوان مراکز فرهنگی و اجتماعی در روستاها عمل میکنند، افزود: کانونهای مساجد در روستاها، امروز نه تنها بهعنوان پایگاههای دینی شناخته میشوند، بلکه در بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و هنری، نقش کلیدی ایفا میکنند.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان در توضیح برنامههای اجرایی این کانونها اظهار کرد: کانونها در روستاهای کردستان با برگزاری کلاسهای آموزش قرآن کریم، روخوانی، حفظ و احکام، دورههای مهارتی و هنری مانند نقاشی و سرود، بهطور مستمر در جهت ارتقای سطح علمی و فرهنگی روستاییان تلاش میکنند.
برگزاری کلاسهای تقویتی دروس مدارس در روستاها
وی همچنین به برگزاری کلاسهای تقویتی دروس مدارس اشاره کرد و گفت: این کانونها تلاش دارند تا با برگزاری دورههای آموزشی و تقویتی، به رشد علمی نوجوانان و جوانان در مناطق روستایی کمک کنند.
کیامهر با اشاره به گسترش فعالیتهای نوین در این کانونها، تصریح کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد امروز علاوه بر فعالیتهای سنتی، در حوزههای نوین همچون آموزش هوش مصنوعی، کارآفرینی محلی و تولید محتوای فرهنگی بومی نیز وارد شدهاند و این رویکرد به ما این امکان را میدهد که نسل جوان روستاها را با دنیای مدرن و فناوریهای جدید آشنا کنیم.
وی افزود: هدف ما از این فعالیتها، فراهم آوردن بسترهای مناسب برای حضور مؤثرتر نسل جوان در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی است.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان در ادامه از برگزاری برنامههای ورزشی در این کانونها خبر داد و گفت: کانونهای روستایی نه تنها در حوزههای فرهنگی و آموزشی فعال هستند، بلکه در زمینه ورزشهای همگانی و مسابقات بومی محلی نیز بسیار موفق عمل کردهاند و برگزاری مسابقات فوتبال، والیبال، دارت و دوهای روستایی نقش مهمی در ایجاد نشاط و همبستگی اجتماعی در میان جوانان دارد.
استقبال خانوادهها از اردوهای تفریحی آموزشی روستاها
کیامهر همچنین به برگزاری اردوهای فرهنگی، علمی و گردشگری توسط کانونها اشاره کرد و گفت: در طول تابستان و ایام خاص، کانونهای روستایی اقدام به برگزاری اردوهایی کردهاند که با استقبال چشمگیر خانوادهها و نوجوانان همراه بوده است و این اردوها به تقویت روحیه کار گروهی، مسئولیتپذیری و آشنایی با محیطهای مختلف فرهنگی و علمی کمک میکند.
وی در پایان تأکید کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد در روستاهای کردستان نه تنها در مسیر ارتقای آگاهی فرهنگی و دینی فعالیت میکنند، بلکه در فراهم آوردن بستری برای رشد فردی و اجتماعی جوانان نقش مهمی دارند.
