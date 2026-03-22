بهزاد کیامهر در گفتوگو با خبرنگار مهر از تولید سرود «رفیق شهیدم» توسط اعضای کانون فرهنگی هنری صاحبالزمان(عج) سریشآباد خبر داد و اظهار کرد: این اثر هنری با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان تولید شده است.
وی با اشاره به جزئیات این سرود افزود: «رفیق شهیدم» با شعری از محمدرضا کاوه و با ضبط و تنظیم در استودیو مداح TV، به سرپرستی مصطفی اسفندیاری تولید شده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان ادامه داد: تمامی مراحل تولید این اثر، از تهیه تا اجرا، بهصورت کاملاً اختصاصی توسط اعضای همین کانون انجام شده که نشاندهنده ظرفیت بالای این مجموعه در تولید آثار فرهنگی است.
کیامهر خاطرنشان کرد: این سرود به سیدالشهدای انقلاب، شهید آیتالله امام سید علی خامنهای و شهدای دانشآموز میناب تقدیم شده و تلاشی برای زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا و انتقال پیام ایستادگی به نسل امروز است.
وی با تأکید بر اهمیت تولید آثار هنری در حوزه فرهنگسازی گفت: کانونهای فرهنگی هنری مساجد از ظرفیت ارزشمندی برای ترویج مفاهیم متعالی انقلاب اسلامی برخوردارند و میتوانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد استان کردستان در پایان با اشاره به ابعاد حماسی این اثر تصریح کرد: «رفیق شهیدم» تنها یک سرود نیست، بلکه صدای نسلی است که خاموش نمیشود و روایتگر ایمان، دلدادگی و ایستادگی مردمی است که در مسیر حق گام برمیدارند؛ اثری که میتواند روحیه مقاومت و امید را در جامعه تقویت کند.
