خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: فصل تابستان و آغاز تعطیلات مدارس، فرصتی برای برنامهریزی فرهنگی و آموزشی ویژه نوجوانان و جوانان است؛ فرصتی که کانونهای فرهنگی هنری مساجد با تکیه بر ظرفیت مسجد و مشارکت فعالان فرهنگی تلاش دارند آن را به بستری برای رشد فکری، مهارتی و اجتماعی نسل آینده تبدیل کنند.
در همین راستا، کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان برنامههای متنوعی را برای غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در دستور کار قرار دادهاند؛ برنامههایی که از آموزشهای قرآنی و فرهنگی تا فعالیتهای هنری، رسانهای و مهارتی را شامل میشود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای برنامههای اوقات فراغت تابستانی در سطح کانونهای استان اظهار کرد: طرح اوقات فراغت امسال با نگاه ویژه به نیازهای نسل نوجوان و با محوریت تربیت، مهارتآموزی و ایجاد نشاط اجتماعی برنامهریزی شده است.
بهزاد کیامهر افزود: تلاش شده است فعالیتهای پیشبینیشده تنها به برنامههای آموزشی محدود نشود، بلکه زمینهای برای کشف استعدادها، تقویت روحیه کار گروهی و افزایش مشارکت اجتماعی نوجوانان و جوانان فراهم کند.
کانونهای مساجد؛ حلقه اتصال نوجوانان با فعالیتهای فرهنگی
کیامهر با تأکید بر جایگاه مسجد در فعالیتهای فرهنگی و تربیتی جامعه گفت: مسجد همواره یکی از مهمترین پایگاههای تربیت دینی، اجتماعی و فرهنگی بوده و امروز نیز میتواند نقش مؤثری در هدایت نسل جوان ایفا کند.
وی ادامه داد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد با بهرهگیری از این ظرفیت، برنامههای تابستانی را در قالب دورههای آموزشی، فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانهای و ورزشی برگزار میکنند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان بیان کرد: آموزش قرآن، فعالیتهای تربیتی، کتابخوانی، آموزش رسانه و تولید محتوا، برنامههای هنری و فعالیتهای گروهی از جمله محورهایی است که در این دوره مورد توجه قرار گرفته است.
اجرای ۱۹ فعالیت فرهنگی و هنری در قالب برنامههای سال ۱۴۰۵
کیامهر در ادامه این گفتوگو با اشاره به برنامههای حمایتی ستاد کانونهای مساجد در سال ۱۴۰۵ گفت: برای سال جاری یک بسته جامع شامل ۱۹ فعالیت فرهنگی، هنری، قرآنی و رسانهای طراحی شده است که کانونها میتوانند بر اساس ظرفیت و علاقهمندی مخاطبان خود در آن مشارکت کنند.
مسجد همواره یکی از مهمترین پایگاههای تربیت دینی، اجتماعی و فرهنگی بوده و امروز نیز میتواند نقش مؤثری در هدایت نسل جوان ایفا کند
وی اظهار کرد: این فعالیتها با هدف تقویت جریان فرهنگی مسجد و حمایت از ایدهها و توانمندیهای کانونها تدوین شده و پس از هماهنگی با ستاد، حمایتهای لازم از برنامههای منتخب انجام خواهد شد.
تقویت گروههای سرود و تولید آثار فرهنگی بومی
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان یکی از محورهای مهم برنامهها را توجه به هنر و تولید آثار فرهنگی عنوان کرد و گفت: در حوزه سرود، برنامههایی همچون آموزش و تربیت گروههای حرفهای، تولید سرودهای بومی و مناسبتی، ضبط آثار و معرفی گروههای فعال برای حضور در برنامههای مختلف پیشبینی شده است.
وی افزود: همچنین در بخش تئاتر و نمایش، آموزش گروههای نمایشی، تولید آثار متناسب با فرهنگ منطقه و اعزام گروهها به مساجد و مدارس دنبال میشود.
کیامهر با بیان اینکه هنر یکی از ابزارهای مهم ارتباط با نسل نوجوان است، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت هنر میتواند زمینه حضور پررنگتر نوجوانان در فعالیتهای فرهنگی مسجد را فراهم کند.
«مسجد سینما»؛ برنامهای برای ایجاد فضای فرهنگی در مساجد
وی در ادامه از اجرای طرح «مسجد سینما» در کانونهای مساجد استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، فیلمهای فرهنگی و مناسبتی به صورت منظم و رایگان برای مردم اکران میشود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان افزود: این برنامه با هدف ایجاد تنوع در فعالیتهای فرهنگی مساجد و جذب بیشتر خانوادهها و نوجوانان اجرا خواهد شد.
پویشهای کتابخوانی، مسابقات فرهنگی و هنری، تولید محتوا در فضای مجازی و فعالیتهای رسانهای نوجوانان از جمله برنامههای امسال کانونهای مساجد است که در سطح مساجد استان اجرا میشودمیانه. همچنین به برنامههای حوزه هنرهای تجسمی اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری دورههای آموزشی نقاشی، حمایت از تولید آثار هنری و نمایش آثار برگزیده کانونها از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
اردوهای فرهنگی و برنامههای اجتماعی برای نوجوانان
کیامهر با اشاره به اهمیت برنامههای گروهی در رشد شخصیت نوجوانان اظهار کرد: اردوهای فرهنگی، بازدیدهای علمی و تاریخی، نشستهای کتابخوانی، جلسات گفتوگو محور نوجوانان و برنامههای جهادی فرهنگی از جمله فعالیتهایی است که در تابستان امسال اجرا میشود.
وی ادامه داد: این برنامهها تلاش میکند علاوه بر ایجاد نشاط، روحیه مشارکت، مسئولیتپذیری و تعامل اجتماعی را در میان نوجوانان تقویت کند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان از اجرای پویشهای فرهنگی و رسانهای در سطح کانونها خبر داد و گفت: پویشهای کتابخوانی، مسابقات فرهنگی و هنری، تولید محتوا در فضای مجازی و فعالیتهای رسانهای نوجوانان از جمله برنامههای امسال است.
وی افزود: دورههای آموزش رسانه و تولید محتوا ویژه فعالان مسجدی نیز از ابتدای سال آغاز شده و با هدف ارتقای توانمندی فعالان فرهنگی ادامه دارد.
هدف نهایی؛ تربیت نوجوانان توانمند و مسئولیتپذیر
کیامهر با بیان اینکه همه برنامههای کانونهای مساجد در یک مسیر مشخص دنبال میشود، گفت: هدف اصلی این فعالیتها تقویت هویت دینی و اجتماعی نوجوانان، افزایش مهارتهای فردی، آموزش مسئولیتپذیری و ایجاد نشاط اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: تلاش داریم مسجد به عنوان یک پایگاه فرهنگی پویا، زمینه رشد استعدادهای نوجوانان و جوانان را فراهم کند و نقش خود را در تربیت نسل آینده بیش از پیش ایفا کند.
تابستان برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فصل تجربههای تازه، یادگیری مهارتهای جدید و حضور در فعالیتهای اجتماعی است؛ فرصتی که اگر با برنامهریزی درست همراه شود، میتواند زمینه رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی نسل آینده را فراهم کند.
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