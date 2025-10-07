به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت شهدا خلیج فارس با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا گفت: شهدا هیچ نیازی به ما ندارند؛ بلکه ما به شهدا نیازمندیم و مدیون آنان هستیم.
وی افزود: شهدا آبرو و باعث فخر ما هستند و شهرستان دشتی در فواصل مختلف شهدای زیادی تقدیم انقلاب کرده و به نوعی دین خود را به نظام ادا نموده است.
مقاتلی از همه دستگاههای اجرایی خواست در برگزاری این مراسم اهتمام ویژه داشته باشند و تأکید کرد که مسئولان تلاش کنند برنامههای متنوعی با هدف معرفی هر چه بیشتر شهدای خلیج فارس برای نسل جوان تدارک ببینند.
وی ادامه داد: یادواره شهدا خلیج فارس ۱۷ مهرماه رأس ساعت ۱۹ در مصلی امام خامنهای شهر خورموج برگزار خواهد شد.
دشتی، شهرستان یادوارهها است
فرمانده سپاه امام رضا (علیهالسلام) نیز با اشاره به جایگاه ویژه یادوارهها در شهرستان دشتی گفت: دشتی، شهرستان یادوارهها است و این نشاندهنده علاقه مردم به شهید و شهادت است.
سرهنگ محمدرضا رضا زارعی تبار همچنین با اشاره به شهیدان مهدوی و توسلی بیان کرد: این شهیدان جایگاه خاصی دارند و اگر همرزمان ما امروز توانستهاند مقابل دشمن بایستند، نتیجه مقاومت و شکست هجمه دشمن در سالیان گذشته است.
در پایان جلسه هماهنگی، برنامههای اجرایی و تقسیم وظایف میان دستگاهها جهت برگزاری هرچه باشکوهتر یادواره مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما