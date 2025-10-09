  1. استانها
مراسم غبارروبی قبور مطهر شهدای خلیج فارس برگزار شد

دشتی – مراسم غبارروبی قبور مطهر شهدای خلیج فارس به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر پنجشنبه در مراسم غبارروبی قبور مطهر شهدای خلیج فارس که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ناجا و شهدای خلیج فارس اظهار کرد: همه این عزیزان با فداکاری و ازخودگذشتگی، عزت و امنیت را برای ایران اسلامی رقم زده اند.

رضا مقاتلی افزود: امروز مسیر همه خدمتگزاران نظام، خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم است و این همان راهی است که شهدا برای ما ترسیم کرده‌اند.

فرماندار دشتی با بیان اینکه شهدای خلیج فارس با دستان خالی هیمنه دشمن را درهم شکستند، تصریح کرد: ما هیچ‌گاه از شهدا جدا نیستیم و همانگونه که روزی آنها دین خود را به انقلاب ادا کردند امروز نیز ما باید دین خود را به مردم و آنان ادا کنیم.

مقاتلی با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از نظام و انقلاب گفت: همان‌گونه که در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه دیدیم، مردم در همه عرصه‌ها پشتیبان ما هستند و اگر امروز به پیروزی و امنیت رسیده‌ایم، نتیجه حمایت و همراهی آنان است.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است، خاطرنشان کرد: اگر کشوری به فکر تجاوز به کشور عزیزمان باشد، به اتکای مردم و با اقتدار نیروهای مسلح ایران با نهایت قدرت پاسخ خود را خواهد گرفت.

فرماندار دشتی یادآور شد: شهرستان دشتی در همه دوران‌ها شهدای والامقامی تقدیم نظام کرده است و در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز شهید قایدی از این شهرستان جان خود را فدای اسلام و انقلاب کرد.

مقاتلی با بیان اینکه دشمنان همواره درصدد ضربه زدن به انسجام، وفاق و همدلی ملت ایران هستند، افزود: همه باید در کنار هم و برای مردم و ایران خدمت کنیم، چرا که مردم شایسته بهترین خدمات‌اند.

وی با اشاره به نقش مهم نیروهای نظامی و انتظامی گفت: آرامش و امنیت امروز جامعه مرهون همراهی مردم و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امنیتی، انتظامی و سپاه است و همه ما به اتکای همراهی مردم این آرامش را تقویت خواهیم کرد.

