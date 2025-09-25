به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده شهیدان قائدی در روستای چارک و شهیدان فقیه و شباب در روستای زایر عباسی، با تبریک هفته دفاع مقدس، از ایثار و جانفشانی شهدای والامقام تقدیر کرد و بر ضرورت تکریم خانوادههای معظم شهدا تأکید نمود.
فرماندار دشتی اظهار کرد: امنیت، آرامش و پیشرفت امروز کشورمان مرهون خون پاک شهداست و وظیفه همه ماست که قدردان این ایثار و فداکاری باشیم.
وی افزود: مادران و پدران شهدا مایه افتخار نظام و ملت هستند و تجلیل و تکریم آنان ضمن وظیفه مایه مباهات برای همه ما است.
فرماندار دشتی با اشاره به جایگاه والای شهیدان در فرهنگ اسلامی و انقلابی خاطرنشان کرد: خانوادههای شهدا سرمایههای ارزشمندی برای جامعه هستند و بی شک صبر و استقامتشان الگویی ماندگار برای نسل امروز و آینده است.
وی ادامه داد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه وظیفهای همگانی است و همه مسئولان باید با خدمت صادقانه به مردم، خود را امانتدار خون شهدا بدانند.
مقاتلی تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدا تجدید پیمانی دوباره با آرمانهای امام و انقلاب است و امیدواریم بتوانیم با ادامه راه شهدا و رسیدگی به مشکلات خانوادههای آنان، دین خود را به این عزیزان ادا کنیم.
