به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده شهیدان قائدی در روستای چارک و شهیدان فقیه و شباب در روستای زایر عباسی، با تبریک هفته دفاع مقدس، از ایثار و جانفشانی شهدای والامقام تقدیر کرد و بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید نمود.

فرماندار دشتی اظهار کرد: امنیت، آرامش و پیشرفت امروز کشورمان مرهون خون پاک شهداست و وظیفه همه ماست که قدردان این ایثار و فداکاری باشیم.

وی افزود: مادران و پدران شهدا مایه افتخار نظام و ملت هستند و تجلیل و تکریم آنان ضمن وظیفه مایه مباهات برای همه ما است.

فرماندار دشتی با اشاره به جایگاه والای شهیدان در فرهنگ اسلامی و انقلابی خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمندی برای جامعه هستند و بی شک صبر و استقامتشان الگویی ماندگار برای نسل امروز و آینده است.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه وظیفه‌ای همگانی است و همه مسئولان باید با خدمت صادقانه به مردم، خود را امانتدار خون شهدا بدانند.

مقاتلی تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدا تجدید پیمانی دوباره با آرمان‌های امام و انقلاب است و امیدواریم بتوانیم با ادامه راه شهدا و رسیدگی به مشکلات خانواده‌های آنان، دین خود را به این عزیزان ادا کنیم.