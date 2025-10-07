سبزیچی:تولید سالانه ۵ هزار تن گوشت توسط عشایر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، علی سبزیچی بعدازظهر سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه سازمان امور عشایر بیش از ۵۵ سال است در خدمت جامعه عشایری کشور است، اظهار کرد: در آذربایجان شرقی حدود ۳۲ هزار و ۴۵۵ نفر عشایر در قالب ۸ هزار خانوار زندگی میکنند و جمعیت کلی عشایری استان بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر است.
وی افزود: عشایر استان سالانه ۵ هزار و ۱۳۰ تن گوشت قرمز و ۳۴ هزار و ۱۰۰ تن شیر تولید میکنند و سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند. حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر و ۳۵ درصد از تولیدات صنایع دستی نیز به دست همین قشر زحمتکش تولید میشود.
سبزیچی با اشاره به پراکندگی عشایر استان گفت: در حال حاضر ۸ هزار و ۴۰ خانوار عشایری در مناطق قشلاقی و ۱۴ هزار و ۳۱۲ خانوار در مناطق ییلاقی استان حضور دارند. عشایر استان عمدتاً از طوایف قرهداغ و شاهسون هستند و بخشی از عشایر مهاجر نیز از استانهای اردبیل، آذربایجان غربی و زنجان به مناطق ییلاقی استان کوچ میکنند.
به گفته مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی، این استان دارای ۷۰۰ نقطه ییلاقی و ۳۴۰ نقطه قشلاقی است و حدود سه درصد از عشایر کشور در فصل قشلاق و پنج درصد در فصل ییلاق در این استان مستقر هستند.
وی با اشاره به اقدامات توسعهای در حوزه انرژی عشایری تصریح کرد: در راستای تفاهمنامه با وزارت نیرو، تاکنون کمتر از پنج درصد طرح ایجاد پنلهای خورشیدی برای عشایر اجرایی شده و ۲۶۰ خانوار عشایری از پنلهای خورشیدی برخوردار شدهاند. امسال بنا داریم با استفاده از منابع داخلی، ۳ میلیارد ریال برای توسعه پنلهای خورشیدی در بین خانوارهای عشایری هزینه کنیم.
سبزیچی از ارائه تسهیلات حمایتی به عشایر نیز خبر داد و گفت: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از محل تبصرههای ۱۸ و ۲، بیش از ۱۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به عشایر استان پرداخت شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح آبرسانی به مناطق عشایری افزود: اعتبار پروژه آبرسانی به قوروچای تأمین شده و با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار، آبرسانی به ۱۶ قشلاق فاقد آب شرب در دست اجراست.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به طرح دولت برای ادغام سازمان امور عشایر گفت: دولت در برنامه دارد سازمان امور عشایر را با سایر نهادها ادغام کند، اما ما تلاش میکنیم این موضوع بهصورت کارشناسی و دقیق بررسی شود تا به روند خدمترسانی به عشایر خدشهای وارد نشود.
وی تأکید کرد: اگر توسعه به شکل اصولی و برنامهمحور انجام شود، مهاجرت از جامعه عشایری کاهش یافته و شاهد پایداری سکونت در مناطق عشایری خواهیم بود.
نظر شما