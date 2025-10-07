به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مشرفی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» در روز جمعه ۱۸ مهر ماه خبر داد و افزود: از تمامی اقشار مردم استان خواستاریم در مراسم راهپیمایی بعد از اقامه نماز دشمن‌شکن جمعه شرکت کنند.

وی با بیان اینکه این تظاهرات همزمان با سراسر کشور، در تمامی نقاط خراسان جنوبی برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این تظاهرات بعد از اقامه نماز جمعه از مصلی‌های نماز جمعه سراسر استان برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام مشرفی با بیان اینکه مسیر راهپیمایی در بیرجند از مسجد جامع و مصلی المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به سمت میدان نماز تعیین شده است، افزود: حضور پرشور و با صلابت مردم در این مراسم می‌تواند پیام قاطع وحدت، یکپارچگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار و دفاع از مظلومین تا پیروزی نهایی را به دنیا مخابره کند.